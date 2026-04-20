Hands and Feet Tingling Causes: झनझनाहट के साथ अगर महसूस होती है ये 3 चीजें, तो आपकी नसें दे रही हैं इस बीमारी की वॉर्निंग, जानें क्या कहती है रिसर्च

Hands and Feet Tingling Causes: अक्सर ऑफिस में देर तक बैठने या गलत पोजिशन में सोने के बाद हमारे हाथ-पैर 'सो' जाते हैं, और उठने पर तेज झनझनाहट महसूस होती है। हम इसे 'खून का दौरा रुकना' कहकर टाल देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार, अगर यह झनझनाहट बिना किसी ठोस वजह के बार-बार हो रही है, तो यह साधारण थकान नहीं है। इसे Paresthesia (पैरेस्थेसिया) कहते हैं, जो असल में आपके शरीर के 'इलेक्ट्रिक सिस्टम' (नसों) में आने वाली बड़ी गड़बड़ी का पहला साइलेंट सिग्नल है। 90% लोग इसे पहचानने में गलती कर देते हैं और बीमारी को बढ़ने का मौका देते हैं।