Japanese Encephalitis : जानलेवा जापानी बुखार, जानें लक्षण और टीकाकरण क्यों है जरूरी

जापानी एन्सेफलाइटिस एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो संक्रमित क्यूलेक्स विष्नुई (Culex vishnui) मच्छर के काटने से फैलती है। यह सीधे हमारे ब्रेन पर हमला करती है जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है। इस बीमारी को अक्सर लोग साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर इसका इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकती है या मरीज को जीवनभर के लिए विकलांग बना सकती है।