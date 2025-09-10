Toilet Phone Scrolling Health Risk: टॉयलेट में ज्यादा देर तक मोबाइल चलाना बन सकता है बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह

Toilet Phone Scrolling Health Risk: क्या आप भी टॉयलेट में मोबाइल फोन लेकर बैठते हैं? तो आपको बता दें कि यह आदत अब आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है।एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि टॉयलेट में ज्यादा देर तक मोबाइल पर स्क्रॉल करना हेमोरॉयड्स (बवासीर) जैसी तकलीफ को बढ़ा सकता है, साथ ही कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं की बड़ी वजह बन सकता है।इसके अलावा इससे शरीर को ही नहीं, बल्कि मानसिक एकाग्रता, स्टेटस और आत्म-नियंत्रण की क्षमता को भी नुकसान पहुंचता है।आइए जानते हैं टॉयलेट में ज्यादा देर तक बैठने से होने वाली आम बीमारियों के बारे में।