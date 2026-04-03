Tongue Cancer Alert: सिर्फ स्वाद ही नहीं, आपकी जीभ देती है इन बड़ी बीमारियों के संकेत, ऐसे करें पहचान

Tongue Cancer Alert: जीभ हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। यह हमें स्वाद पहचानने, बोलने और खाने में मदद करती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जीभ हमारी सेहत के कई राज भी खोल सकती है। कई बार जीभ में होने वाले छोटे बदलाव किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, जैसे Oral Cancer। सीनियर कंसल्टेंट Dr. Yash Mathur कहते हैं कि जीभ के कैंसर के लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसका इलाज आसानी से हो सकता है।