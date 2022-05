Skin Care: त्वचा में पिम्पल्स के दाग हटाने से लेकर चेहरे को बनाता है चमकदार ,जानिए इस तेल का फेस में कैसे करें इस्तेमाल

Skin Care Tips: त्वचा को खूबसूरत और ग्लोइंग बना के रखना चाहते हैं बादाम के तेल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होता है, इसके इस्तेमाल से चेहरे में से झुर्रियों की समस्या दूर होती जाती है।

बादाम सिर्फ खाने में ही बेहतरीन नहीं होता है, बल्कि इसका तेल भी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है, बादाम ओमेगा 3, मैंगनीज, फोस्फोरोस, आयरन जैसे कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसका तेल का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो त्वचा में झांइयां, रूखापन और अन्य समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए जानिए बादाम के तेल से होने वाले इन फायदों के बारे में।

use almond oil on face for glowing and younger looking skin