Vaccine For Heart Attack: चीन में बन रही हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वैक्सीन को लेकर क्या है अपडेट

Heart Stroke Vaccine: दुनियाभर में हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप की है। वैज्ञानिकों ने आर्टरीज में प्लाक के जमाव की रोकथाम के लिए एक संभावित टीका विकसित करने का दावा किया है, जो खून के थक्के, स्ट्रोक और हार्टअटाक का कारण बन सकता है। आइए इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं।
ये स्टडी चूहों पर की गई है पर फिर भी ये इस अनोखे टीके के विकास की आशा जगाता है जो चूहों में एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को रोक सकता है तथा घातक हृदय रोगों को रोक सकता है। चीन के नानजिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया, "हमारा नैनोवैक्सीन डिजाइन और प्रीक्लिनिकल डेटा एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगनिरोधी उपचार के लिए एक संभावित उम्मीदवार प्रस्तुत करता है।"
ये वैक्सीन सूजन को कम करने और एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करने में मदद करती है। ऐसा ही एक प्रोटीन, जिसे p210 के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में सक्षम पाया गया है जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रगति को धीमा कर देता है।
ये टीका जल्द ही उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि इसके लिए व्यापक परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह समझने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता होगी कि नैनो-टीका चूहों को एथेरोस्क्लेरोसिस से कितने समय तक बचाता है।