Vaccine For Heart Attack: चीन में बन रही हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वैक्सीन को लेकर क्या है अपडेट

Heart Stroke Vaccine: दुनियाभर में हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप की है। वैज्ञानिकों ने आर्टरीज में प्लाक के जमाव की रोकथाम के लिए एक संभावित टीका विकसित करने का दावा किया है, जो खून के थक्के, स्ट्रोक और हार्टअटाक का कारण बन सकता है। आइए इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं।