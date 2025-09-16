Patrika LogoSwitch to English

Vaccine For Heart Attack: चीन में बन रही हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वैक्सीन को लेकर क्या है अपडेट

Heart Attack Vaccine: चीन में वैज्ञानिकों ने एक Nanovaccine विकसित की है ताकी आर्टरीज में प्लैक बनने से रोका जा सके। प्लैक बनने से Atherosclerosis होती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 16, 2025

Vaccine For Heart Attack, heart attack, heart stroke, Atherosclerosis vaccine, Heart attack vaccine, Stroke prevention vaccine,
चीन में बन रही हार्ट अटैक वैक्सीन! (Image Source: Gemini AI)

Heart Stroke Vaccine: दुनियाभर में हार्ट से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कई वैज्ञानिकों ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप की है। वैज्ञानिकों ने आर्टरीज में प्लाक के जमाव की रोकथाम के लिए एक संभावित टीका विकसित करने का दावा किया है, जो खून के थक्के, स्ट्रोक और हार्टअटाक का कारण बन सकता है। आइए इस वैक्सीन के बारे में जानते हैं।

चूहों पर किया गया अध्ययन (Study Done On Rats)

ये स्टडी चूहों पर की गई है पर फिर भी ये इस अनोखे टीके के विकास की आशा जगाता है जो चूहों में एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास को रोक सकता है तथा घातक हृदय रोगों को रोक सकता है। चीन के नानजिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया, "हमारा नैनोवैक्सीन डिजाइन और प्रीक्लिनिकल डेटा एथेरोस्क्लेरोसिस के रोगनिरोधी उपचार के लिए एक संभावित उम्मीदवार प्रस्तुत करता है।"

कैसी काम करती है ये वैक्सीन (How does this vaccine work)

ये वैक्सीन सूजन को कम करने और एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करने में मदद करती है। ऐसा ही एक प्रोटीन, जिसे p210 के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में सक्षम पाया गया है जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रगति को धीमा कर देता है।

कब उपलब्ध होगी वैक्सीन (When Will the Vaccine Be Available)

ये टीका जल्द ही उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि इसके लिए व्यापक परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह समझने के लिए और अधिक अध्ययनों की आवश्यकता होगी कि नैनो-टीका चूहों को एथेरोस्क्लेरोसिस से कितने समय तक बचाता है।

Published on:

16 Sept 2025 03:56 pm

Hindi News / Health / Vaccine For Heart Attack: चीन में बन रही हार्ट अटैक, स्ट्रोक की वैक्सीन को लेकर क्या है अपडेट

