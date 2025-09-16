Turmeric for Blood Pressure : हल्दी कैसे कंट्रोल करती है हाई या लो ब्लड प्रेशर, आयुर्वेदिक डॉ से जानिए

Turmeric for Blood Pressure : हल्दी एक बहुमूल्य मसाला है जिसका उपयोग भारतीय किचन और आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। हाल के दिनों में यह अपने संभावित हार्ट हेल्थ लाभों, जिनमें ब्लड प्रेशर पर प्रभाव भी शामिल है। हल्दी करक्यूमिन से भरपूर जो अपने सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। हल्दी ब्लड वेसल्स को शिथिल करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने और हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देने वाले कारकों को कम करने में मदद कर सकती है। सीनियर आयुर्वेदिक डॉ भगवत स्वरूप शर्मा ने स्वस्थ ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने में हल्दी की भूमिका के बारे में बताया ।