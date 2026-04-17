Vinod Kambli Health Update: मैदान पर जोड़ी थी धाक, अब जिंदगी की जंग लड़ रहे कांबली, मेमोरी लॉस और ब्रेन क्लॉट से जूझ रहे सचिन के यार

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबली ने शराब पीना छोड़ दिया है, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन स्मोकिंग (धूम्रपान) अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई बार वे भूल जाते हैं कि उन्हें सिगरेट से दूर रहना है। डॉक्टर बताते हैं कि स्मोकिंग ब्लड वेसल्स (खून की नसों) को नुकसान पहुंचाती है और क्लॉट बनने का खतरा बढ़ाती है, जिससे स्ट्रोक का रिस्क और बढ़ जाता है।