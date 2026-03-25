कमर साइज से Heart Failure के रिस्क का पता लगाना आसान, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने की चर्चा

इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिसकी जितनी मोटी-चौड़ी कमर उसको उतना अधिक हार्ट फेलियर का खतरा हो सकता है। इस आधार पर सिर्फ आशंका जताई जा सकती है। ये स्टडी पुष्टि नहीं कर रही है। इस शोध को ऐसे भी गंभीरता से ना लें कि आप अगर मोटे हैं तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ ही जाएगा! हां, अगर आपको लगता है कि आप सामान्य से अधिक मोटे हैं तो आपको अपने हेल्दी फैट पर ध्यान देना चाहिए।