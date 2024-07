डॉक्टरों की सलाह: डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा से जूझ रहे लोगों के लिए टहलना है वरदान

रात के भोजन के बाद टहलना लाभदायक Benefits of walking after meals डॉ. सुधीर ने कहा कि रात के भोजन के बाद टहलना मधुमेह (Diabetes) रोगियों के लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है क्योंकि यह रक्त शर्करा (Blood sugar) के स्तर में सुधार के साथ ग्लाइसेमिक नियंत्रण में सुधार करने का काम करता है।



Walking a Boon for Diabetes, High Blood Pressure, and Insomnia

यह भोजन के बाद रक्त में शर्करा (Blood sugar) के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। डॉक्टर ने कहा, " ऐसा देखा गया है कि तेज चलने से भोजन के बाद रक्त में शर्करा (Blood sugar) के स्तर में कमी आती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि भोजन के 15 मिनट बाद 30 मिनट तक टहलने से स्वस्थ व्यक्तियों में भी रक्त शर्करा (Blood sugar) के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, भोजन के बाद पैदल चलना वजन घटाने (Weight loss) में भी सहायक हो सकता है।

डॉ. सुधीर ने कहा, “चलने से बीएमआई में 0.91 किलोग्राम/मी2 की महत्वपूर्ण कमी आती है।” भोजन के बाद पैदल चलने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है Walking after meals helps keep blood pressure under control भोजन के बाद पैदल चलना रक्तचाप (Blood pressure) के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। डॉक्टर ने कहा कि यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी में महत्वपूर्ण कमी लाता है।

उन्होंने कहा, ” पैदल चलने से बीपी को कम करने में सहायता मिलती है। चाहे वह 30-60 मिनट की सैर हो या सिर्फ 10 मिनट तक पैदल चलना ही क्‍यों न हो, यह दाेनों सूरतों में सेहत के लिए फायदेमंद है।”

भोजन के बाद पैदल चलने से पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। साथ ही यह सूजन को भी कम करने का काम करता है। डॉक्टर ने कहा कि रात के खाने के बाद थोड़ी देर टहलना मूड को बेहतर बनाने के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करता है।

पैदल चलने के साथ एक स्वस्थ आहार और अच्छी नींद भी महत्वपूर्ण है। –आईएएनएस