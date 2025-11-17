Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

Warning Signs on Tongue: हम अक्सर दांत और मसूड़ों की सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जीभ की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जीभ कई बार बिना किसी बड़े लक्षण के भी हमारे शरीर में चल रही छोटी-बड़ी गड़बड़ियों का संकेत दे देती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 17, 2025

tongue warning signs, tongue health signs, what your tongue says about your health,

Medical conditions shown on tongue|फोटो सोर्स –Freepik

Warning Signs on Tongue: हमारी जीभ सिर्फ स्वाद चखने का काम नहीं करती, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का संकेत भी देती है। जीभ का रंग, बनावट, परत या उस पर दिखाई देने वाले छोटे-छोटे बदलाव हमारी सेहत का हाल बताने वाले अहम संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटे बदलाव किसी बड़ी कमी, संक्रमण या बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए जीभ पर दिखने वाले हर असामान्य परिवर्तन को गंभीरता से लेना जरूरी है।

काली या गहरे रंग की जीभ

कई लोग अचानक आईने में अपनी जीभ पर काला या गहरा भूरा रंग देखकर घबरा जाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह अक्सर तब होता है जब जीभ की सतह पर मौजूद पपिलाएं पुरानी परतें छोड़ नहीं पातीं। इस परत में चाय, कॉफी, तंबाकू या धूम्रपान का रंग चिपक जाता है। कुछ दवाइयां खासकर एंटीबायोटिक्स भी ऐसा बदलाव ला सकती हैं। राहत की बात यह है कि यह स्थिति आमतौर पर हानिरहित होती है और जीभ साफ रखने से धीरे-धीरे ठीक हो जाती है।

जीभ में दर्द या संवेदनशीलता

हल्की जलन, चुभन या दर्द अक्सर तनाव, मसालेदार खाना, मुँह की सूखापन या छोटे छालों का नतीजा होता है। लेकिन अगर यह दर्द कई दिनों तक बना रहे, या इसके साथ बार-बार छाले, ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव या लंबे समय तक सूखापन महसूस हो, तो यह किसी मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है।

जीभ पर गहरी लकीरें

कुछ लोगों की जीभ पर प्राकृतिक रूप से पतली या गहरी दरारें होती हैं, जिसे फिशर्ड टंग कहा जाता है। यह आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन पानी की कमी, विटामिन की कमी या शोज़्रेन सिंड्रोम जैसी ऑटोइम्यून स्थितियों में यह अधिक स्पष्ट हो सकती है। इन दरारों में भोजन फँसने से कभी-कभी जलन या बदबू हो सकती है।

बर्निंग माउथ सिंड्रोम


कई लोग बताते हैं कि जीभ बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन उसमें लगातार जलन या चुभन रहती है। इसे बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहा जाता है। इसके पीछे पोषण की कमी, एसिड रिफ्लक्स, एलर्जी, तनाव, दवाइयां या नसों से जुड़े कारण छिपे हो सकते हैं।

जब जीभ आकार में बड़ी लगे

अगर जीभ सामान्य से बड़ी लगे, बोलने में अटकन हो या रात में सांस लेने में परेशानी आए, तो यह मैक्रोग्लॉसिया हो सकता है। यह थायरॉयड, हार्मोनल बदलाव या किसी जन्मजात कारण से भी हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Hand Foot and Mouth Disease: हाथ, पैर और मुंह पर हो रहे दाने? 5 साल से छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है ये इंफेक्शन, जानिए कैसे बचें!
स्वास्थ्य
Hand Foot and Mouth Disease

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Health / Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

National Epilepsy Day: 44% लोग जानते भी नहीं, लेकिन मिर्गी silently रहती है उनके शरीर में, जानें लक्षण और सुरक्षा

मिर्गी क्या है, Epilepsy treatment, Epilepsy prevention,
स्वास्थ्य

अंडर 50 की महिलाएं ध्यान दें! बिस्कुट, चिप्स… जैसी चीजों को इतनी बार खाने से Colorectal Cancer का खतरा!

colorectal cancer in women, ultra processed foods, ultra processed foods name, ultra processed foods ke nuksan,
Patrika Special News

Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

Dengue Deaths 2025, dengue outbreak, Dengue Sindh, google news, Google Search, Health Emergency Demand,
स्वास्थ्य

Rare Diseases in the World: वॉटर एलर्जी से लेकर स्टोन मैन सिंड्रोम तक…10 दुर्लभ बीमारी जिनके बारे में कम जानते हैं लोग

Rare diseases, Rare diseases in the world, Rare medical conditions, Water allergy disease,
स्वास्थ्य

Packaged Foods Hidden Risk: कुरकुरे स्नैक्स की क्रंच में छिपा जहर, बढ़ा सकते हैं BP से लेकर मोटापा तक

harmful ingredients packaged snacks, health risks processed foods,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.