Warning Signs on Tongue: हेल्थ अलर्ट! आपकी जीभ बता रही है आपका अंदरूनी स्वास्थ्य, ध्यान दें इन संकेतों पर

Warning Signs on Tongue: हमारी जीभ सिर्फ स्वाद चखने का काम नहीं करती, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रही कई गड़बड़ियों का संकेत भी देती है। जीभ का रंग, बनावट, परत या उस पर दिखाई देने वाले छोटे-छोटे बदलाव हमारी सेहत का हाल बताने वाले अहम संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटे बदलाव किसी बड़ी कमी, संक्रमण या बीमारी की ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए जीभ पर दिखने वाले हर असामान्य परिवर्तन को गंभीरता से लेना जरूरी है।