Watch Out: लंबे कोविड का खतरा दोगुना! पहले से मौजूद मनोवैज्ञानिक, श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकती हैं जोखिम

लंदन, 22 सितंबर। एक अध्ययन के अनुसार, हल्के संक्रमण के बाद लंबे कोविड का जोखिम उन लोगों में लगभग दोगुना होता है, जिन्हें कोविड-19 संक्रमण से पहले मनोवैज्ञानिक, श्वसन या सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं थीं।

Pre-Existing Conditions May Double Your Risk of Long COVID