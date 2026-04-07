Water Allergy: सबसे दुर्लभ बिमारियों में से एक पानी से एलर्जी! अभी जानें क्या होती है Aquagenic Urticaria

National Library of Medicine के अनुसार यह दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक है। इसमें पानी के संपर्क में आने के कुछ ही मिनटों के भीतर त्वचा पर लाल रंग के उभरे हुए दाने या चकत्ते हो जाते हैं। इसमें असहनीय खुजली और जलन होती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पानी के तापमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पानी की संरचना ही शरीर के लिए एलर्जन बन जाती है।