Weight Loss Injection Side Effects: बाजार में छाए नकली वेट लॉस इंजेक्शन, जानें इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स और बचाव के तरीके

अगर दवा में असली तत्व नहीं है, तो वजन कम ही नहीं होगा और बीमारी भी बनी रहेगी। अज्ञात या जहरीले पदार्थ शरीर में जाकर गंभीर रिएक्शन कर सकते हैं। कई मामलों में मरीज को अस्पताल तक जाना पड़ सकता है, जिससे खर्च और परेशानी दोनों बढ़ जाते हैं। डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि “अगर मरीज को सही दवा नहीं मिलती, तो इलाज फेल हो जाता है। कई बार नकली दवाओं में जहरीले तत्व होते हैं जो सीधे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।”