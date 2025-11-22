क्या है 10-3-2-1 रूल, सोशल मीडिया पर Viral यह हो रहा यह ट्रेंड, कैसे करता है काम

अगर आप सोने से पहले ईमेल, ऑफिस वर्क या बहुत सोच-विचार वाली चीज़ें करते हैं, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है।

साइंस बताती है कि दिमाग का ज्यादा एक्टिव होना नींद आने में देरी करता है। यही कारण है कि इंसोम्निया (नींद न आना) के इलाज में भी दिमाग को शांत करने की तकनीकें शामिल की जाती हैं। इसलिए 2 घंटे पहले दिमागी काम से ब्रेक लेना नींद में मदद करता है।