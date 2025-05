ये है Sleeping Chart, जिसे देखकर समझें कि किस उम्र में कितने घंटे की नींद है जरूरी

पर्याप्त नींद क्यों है जरूरी? यूं ही हम पर्याप्त नींद की बात नहीं होती है। ये मामला सीधे तौर से हमारे हेल्थ से जुड़ा है। कुछ ठोस फायदों की बात करें तो अच्छी नींद के कारण बीमारियों से उबरने में मदद मिलती है। साथ ही ये हमारे इम्युन सिस्टम को को मजबूत बनाता है। जटिल हार्मोनल इंटरैक्शन के माध्यम से वजन को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही मेलाटोनिन के उत्पादन को भी नियंत्रित करता है। इतना ही नहीं, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपकी सुंदरता भी असर पड़ता है।

उम्र के हिसाब से नींद की जरूरत उम्र के हिसाब से नींद की जरूरत अलग-अलग है। अगर आप इस बात को समझ गए कि आपको कितने देर की नींद जरूरी है तो समझिए काफी हद तक आप हेल्दी लाइफ आसानी से जी सकते हैं। जैसे- नवजात शिशु (3 महीने या उससे कम) है 16-18 घंटे, व्यस्क (18 या उससे अधिक) है तो 7-9 घंटे सोना जरूरी है। आप इस बात अच्छी तरह नीचे समझ सकते हैं।

The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience, 2021 के मुताबिक, 30% से अधिक व्यस्क अनिद्रा के लक्षण का अनुभव किए हैं। वहीं, Philips, 2019 के अनुसार, दुनिया भर में 62 प्रतिशत वयस्कों का कहना है कि वे या तो ठीक से सोते हैं या फिर बिल्कुल नहीं सोते। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नींद की समस्या पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है।