Good Sleep Time : क्या आपको भी सोने में लगते हैं घंटों, सही नहीं ये संकेत, जानिए कितनी देर में नींद आना सही

सामान्य तौर पर माना जाता है कि किसी को बिस्तर पर लेटने के बाद लगभग 10 से 20 मिनट में नींद आ जानी चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है, जैसे 30 मिनट से ऊपर, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके सोने का तरीका सही नहीं है या फिर तनाव, अनियमित दिनचर्या, अधिक कैफीन का सेवन, या मानसिक परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नींद जल्दी आने का मतलब है कि आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह से आराम के लिए तैयार हैं। इसलिए रोजाना एक नियमित समय पर सोना, हल्का खाना खाना, और स्क्रीन टाइम कम करना जैसे उपाय आपकी नींद को बेहतर बना सकते हैं।