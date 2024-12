कौनसी है वह बीमारी जिससे बचपन में अभिषेक बच्चन को पढ़ने-लिखने में होती थी दिक्कत

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने बताया कि उन्होंने उचित उपचार, थेरेपी और दवाओं की मदद से डिस्लेक्सिया पर विजय प्राप्त की और इस बीमारी को पार करते हुए, समाज के लिए एक नई प्रेरणा बने।

डिस्लेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इस स्थिति के कारण व्यक्ति को पढ़ाई, लेखन, शब्दों की समझ और दूसरों की बातों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया से प्रभावित व्यक्ति को सीखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह उनकी मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या है : what are the symptoms of dyslexia डिस्लेक्सिया के लक्षणों की बात की जाएं तो इसमें कई लक्षण शामिल है। जैसे अक्षरों और शब्दों को उलटकर या गलत तरीके से पढ़ना, पढ़ाई में असामान्य रूप से धीमापन दिखना, वर्तनी में लगातार गलतियाँ करना, शब्दों और ध्वनियों के बीच संबंध स्थापित करने में कठिनाई, पढ़ने, लिखने और बोलने में आत्मविश्वास की कमी का अनुभव करना, गणित से संबंधित सामग्री को पढ़ने में कठिनाई होना आदि लक्षण शामिल थे।