Health Tips: सुबह उठने के बाद क्यों सूखता है गला, जानिए इसके 4 कारण और बचाव के इन तरीकों के बारे में

Dry Mouth: यदि आपका भी सुबह उठते ही मुँह ड्राई होने लगता है, तो इसके पीछे ये गंभीर कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए, जानें कैसे करें इन समस्याओं से बचाव।

Dry Mouth Remedies: मुँह सूखने की समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये समस्या अक्सर रात के समय ज्यादातर होती है, इसके होने के पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सलाइवा का कम बनना, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना आदि। ये समस्या अक्सर बढ़ती उम्र में ज्यादातर आती थी, लेकिन वहीं कम उम्र के लोग भी आजकल इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, इसलिए जानिए कि यदि आपको सूखापन की समस्या की परेशानी रहती है, तो इस समस्या से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, जानिए।

what is reason for dry mouth in morning