क्या है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 थीम, क्यों मनाया जाता है यह दिवस

क्या है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का इतिहास : What is the history of World Osteoporosis Day इस दिन का मुख्य उद्देश्य हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की शुरुआत 20 अक्टूबर 1996 को ब्रिटिश नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा की गई थी। इसके बाद, 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन (IOF) ने इसे एक वैश्विक कार्यक्रम में परिवर्तित किया, जिससे इसका प्रभाव और भी व्यापक हो गया।

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 थीम : World Osteoporosis Day 2024 Theme हर वर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस के लिए एक विशेष विषय निर्धारित किया जाता है, जो उस वर्ष के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। इस विषय के माध्यम से लोग और संगठन मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इस वर्ष, 2024, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का विषय है "नाजुक हड्डियों को ना कहें।" इस विषय का उद्देश्य लोगों को अपनी हड्डियों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। IOF ने इस दिवस को विश्वभर में ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में स्थापित किया।