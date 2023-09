Cataract surgery : मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या सावधानी बरतें?

जयपुरPublished: Sep 23, 2023 05:09:52 pm Submitted by: Manoj Kumar

What precautions to take after cataract surgery? : मोतियाबिंद सर्जरी एक आम और सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है ताकि आंखों में कोई संक्रमण या जटिलता न हो। ये सावधानियां निम्नलिखित हैं:

Health news : What precautions to take after cataract surgery?

What precautions to take after cataract surgery? : मोतियाबिंद सर्जरी एक आम और सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन इसके बाद कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है ताकि आंखों में कोई संक्रमण या जटिलता न हो। ये सावधानियां निम्नलिखित हैं: