Eye Swelling : आंख के आसपास बार-बार सूजन का किस बीमारी के हैं संकेत? जानिए कारण और इलाज

अगर आंखों के नीचे या आसपास हर सुबह सूजन दिखाई देती है और दिनभर में यह कम होती जाती है, तो यह किडनी से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। जब किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती, तो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन होता है, जिससे सूजन सबसे पहले आंखों के आसपास नजर आती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर आंखों की सूजन के साथ पैरों में भी सूजन दिखे, तो तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें।