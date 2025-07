Medicines Empty Stomach : कौन सी दवाइयां खाली पेट लेनी चाहिए कौन सी नहीं , डॉ से जानिए सही जवाब

Which Medicines Should You Take on an Empty Stomach : अक्सर लोग बिना सोचे-समझे दवाइयां खाली पेट ले लेते हैं, या फिर सुबह उठते ही कोई इंजेक्शन या गोली ले लेते हैं यह सोचकर कि इससे असर तेज होगा। लेकिन इससे शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें पेट में जलन, चक्कर आना, उल्टी, एलर्जिक रिएक्शन आदि समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं, डॉ. विशाल गुप्ता (आचार्य, मेडिसिन विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर) से दवाई लेने का सही तरीका ।