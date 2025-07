WHO का बड़ा ऐलान : Dengue, Chikungunya, Zika के लिए नई गाइडलाइंस जारी

WHO Issues Major Guidelines for Dengue, Chikungunya, and Zika : क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा मच्छर कितना खतरनाक हो सकता है? डेंगू, चिकनगुनिया, जीका (Dengue, Chikungunya, and Zika) और पीत ज्वर जैसी बीमारियां, जिन्हें अक्सर मच्छर जनित रोग कहा जाता है अब सिर्फ दूरदराज के इलाकों की समस्या नहीं रह गईं। ये बीमारियां अब हमारे घरों, शहरों और यहां तक कि नई जगहों तक फैल रही हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, यानी 5.6 अरब से ज़्यादा लोग इनके खतरे में हैं। इसी बढ़ती चिंता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार इन आर्बोवायरल (Arboviral) बीमारियों के इलाज के लिए खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं।