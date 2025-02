ज्यादा सोडियम वाले नमक का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक: WHO

WHO Salt Recommendations: नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ये हमें पहले से ही बताया जाता था। लेकिन अब WHO ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर ​दी है। WHO ने बताया कि ज्यादा सोडियम वाले नमक का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले भी WHO ने बताया था कि एक दिन में 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए। WHO ने अपील की है की लोगों को कम सोडियम वाल नमक खाना चाहिए।

नमक को लेकर क्या है WHO की एडवाजरी : WHO Salt Recommendations WHO (WHO Salt Recommendations) ने लोगों को सामान्य टेबल साल्ट की जगह पोटैशियम युक्त कम सोडियम वाले नमक के उपयोग की बात कही। लेकिन उन्होंने यह सिर्फ एडल्ट्स और हेल्दी लोगों के लिए कहा। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किडनी से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों को सामान्य नमक खाने को ही कहा जाता है। क्या है ज्यादा नमक खाने के नुकसान यदि आप ज्यादा नमक खाते हैं तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म ले सकती है। ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। साथ ही यदि आप ज्यादा नमक खाते हैं तो किडनी, लिवर और खून पर भी इसका असर पड़ सकता है। ज्यादा नमक का सेवन त्वचा की समस्या, डिहाइड्रेशन, कमजोर हड्डियां आदि का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों ने की डब्ल्यूएचओ के सुझाव की तारीफ विशेषज्ञों ने डब्ल्यूएचओ (WHO Salt Recommendations) के इस सुझाव की तारीफ की है और कहा कि भारतीय लोगों के लिए कम सोडियम वाला नमक खाना काफी उपयोगी हो सकता है। उनका मानना है कि भारतीय स्वाद के मामले में समझौत नहीं करते हैं और ज्यादा नमक का सेवन कर जाते हैं। ऐसे में यह उनके लिए काफी उपयोगी सबित हो सकता है। लो सोडियम सॉल्ट सब्सटिट्यूट नमक का अच्छा विकल्प 27 जनवरी 2025 को जारी गाइडलाइन्स कहती है कि लो सोडियम सॉल्ट सब्सटिट्यूट नमक खाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। उनका मानना है कि इस नमक में सामान्य नमक की तुलना में कम सोडियम होता है। साथ ही इसमें पोटेशियम क्लोराइड होने के कारण इसमें सामान्य नमक जैसा स्वाद प्राप्त होता है।