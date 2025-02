Control Blood Pressure Instantly : हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करने के 5 उपाय, इमरजेंसी में आएंगे बहुत काम

How to Reduce High BP at Home : हाई ब्लड प्रेशर आजकल एक बड़ी समस्या बन चुकी है। कभी कभी अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। इसलिए इमरजेंसी में बीपी के मरीज को क्या उपचार देने चाहिए, यह जरूर जान लें।