Night Fever Causes : शाम होते ही बुखार क्यों बढ़ता है? जानें इसके पीछे का कारण

बुखार शाम को ही क्यों आता है? Why does fever come only in the evening? बुखार दिनभर न होकर शाम के समय ही क्यों आता है, इसके पीछे दो मुख्य कारण हो सकते हैं—

– प्राकृतिक कारण – बीमारियों से जुड़ा कारण शरीर की जैविक घड़ी (Biological Clock) पूरे दिन काम करती रहती है और कई बार हार्मोनल बदलाव के कारण तापमान शाम के समय बढ़ सकता है। खासतौर पर महिलाओं में पीरियड्स और मेनोपॉज के दौरान यह प्रभाव अधिक देखा जाता है। प्राकृतिक कारणबीमारियों से जुड़ा कारणशरीर की जैविक घड़ी (Biological Clock) पूरे दिन काम करती रहती है और कई बार हार्मोनल बदलाव के कारण तापमान शाम के समय बढ़ सकता है। खासतौर पर महिलाओं में पीरियड्स और मेनोपॉज के दौरान यह प्रभाव अधिक देखा जाता है।

अगर बुखार कई दिनों तक लगातार शाम के समय आ रहा है, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। कुछ खास बीमारियों में भी शाम के समय बुखार आ सकता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: टाइफाइड: इसमें अक्सर शाम को हल्का बुखार रहता है, जो धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।टीबी (क्षय रोग): टीबी के मरीजों में शाम के समय बुखार आना आम बात होती है।कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां: शरीर में किसी संक्रमण या ट्यूमर के कारण भी तापमान बढ़ सकता है।अगर बुखार कई दिनों तक लगातार शाम के समय आ रहा है, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।

कैसे करें इस समस्या का समाधान? अगर आपका बुखार प्राकृतिक कारणों से आ रहा है, तो कुछ सामान्य उपाय अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है— पर्याप्त पानी पिएं: दिनभर में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पीएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।



थकान से बचें: ज्यादा काम करने से शाम के समय शरीर में थकावट बढ़ती है, जिससे बुखार आ सकता है। दोपहर में थोड़ा आराम करें।



योग और व्यायाम करें: रोजाना हल्की एक्सरसाइज और योग करने से शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और बुखार की संभावना कम होती है।



संतुलित आहार लें: पोषण से भरपूर आहार, जैसे हरी सब्जियां, फल और प्रोटीन युक्त भोजन खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।



बाहरी वातावरण पर ध्यान दें: अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण भी शाम को बुखार आ सकता है, इसलिए मौसम के अनुसार खुद को ढालें।

कब लें डॉक्टर की सलाह?

अगर बुखार लगातार कई दिनों तक शाम को आ रहा है, और इसके साथ अन्य लक्षण भी दिख रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। विशेष रूप से अगर—

– बुखार 100°F से अधिक हो रहा हो।

– वजन कम हो रहा हो या भूख न लग रही हो।

– रात में पसीना आ रहा हो।

– लगातार कमजोरी महसूस हो रही हो। इस स्थिति में किसी गंभीर बीमारी की संभावना हो सकती है, जिसका समय पर इलाज जरूरी है।

शाम को बुखार आना कभी-कभी सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह बार-बार होता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही खानपान, पानी की सही मात्रा और आराम से इस समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन अगर बुखार लगातार बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे अच्छा उपाय है।