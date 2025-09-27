Premature Heart Disease: तनाव, अनिद्रा और प्रदूषण! भारत में युवाओं के लिए खतरे की घंटी बन रहा प्रिमेच्योर हार्ट डिजीज

Causes of Premature Heart Disease: हार्ट डिजीज अब केवल बूढ़े लोगों की ही बीमारी नहीं रह गई है। पूरे भारत में, युवा पेशेवर और 30-40 की उम्र के लोग, जिनमें से कई स्वस्थ दिखते हैं, उनमें भी इसका खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण जेनेटिक, तनाव, खराब जीवनशैली, खराब डाइट और मधुमेह की बढ़ती दरें शामिल हैं। वहीं, लंबे समय तक काम करना, नींद की कमी और वायु प्रदूषण हृदय क्षति को और बढ़ा देते हैं । कई भारतीयों में, लक्षण सामने आने से पहले ही हृदय चुपचाप बूढ़ा हो जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।