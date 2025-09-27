Pre Diabetes Warning Signs:डायबिटीज से पहले की दस्तक, Insulin Resistance को पहचानें और रोकें समय रहते

इंसुलिन हमारे शरीर का एक जरूरी हार्मोन है, जो पैंक्रियाज से बनता है। इसका काम है ,खाने से मिलने वाली शुगर (ग्लूकोज) को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाना ताकि उन्हें ऊर्जा मिल सके।लेकिन जब शरीर की मांसपेशियां, लिवर और फैट सेल्स इंसुलिन पर सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते, तो यही स्थिति इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। नतीजा यह होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है और पैंक्रियाज़ को और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। धीरे-धीरे यही स्थिति प्रीडायबिटीज़ और फिर डायबिटीज का कारण बन सकती है।