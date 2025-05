World No Tobacco Day : तंबाकू से सिर्फ कैंसर नहीं, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का भी है खतरा

Tobacco is the Root of Cancer Heart Attack and Stroke : तंबाकू सिर्फ मुंह और फेफड़े का कैंसर ही नहीं, बल्कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अस्थमा जैसी कई जानलेवा बीमारियों का भी बड़ा कारण है. देश में 28 करोड़ से ज़्यादा लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं.