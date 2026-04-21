सांप जैसा शरीर! दुर्लभ बीमारी का पहला मरीज बना रायपुर का 19 वर्षीय युवक, डॉक्टर से जानें X-linked Ichthyosis क्या होता है

X-linked Ichthyosis: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। एक 19 साल का युवक दुर्लभ बीमारी की चपेट में है। जिसे देखकर लगता है जैसे किसी इंसान के शरीर पर सांप की खाल चढ़ा दी गई हो। मरीज की हालत इतनी नाजुक है कि उसकी खाल ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी अंग जैसे किडनी और दिल (Heart) पर भी इस बीमारी ने हमला कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पूरी दुनिया के मेडिकल रिकॉर्ड्स में इस तरह का यह पहला मामला हो सकता है।