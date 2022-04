Health Tips: मोबाइल, लैपटॉप पर आप हमेशा काम करते हैं, तो इस 5 तरीकों से रखे अपने आंखों का ध्यान

Health Tips: ज्यादा समय तक मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। आंखों की रोशनी यूं ही कमजोर नहीं हो जाती है लेकिन हमारी लापरवाही से हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है जिस तरह से हम अपने खान-पान का ध्यान हर दिन रखते है उसी तरह से आंखों की भी देखभाल करना जरूरी है। इसलिए हमें अपने आंखो का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए।

Health Tips: आजकल के समय में मोबाइल, लैपटॉप पर काम करना सामान्य है। लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल पर काम करते रहने के कारण आंखों में धुंधलापन, आंखें सूखना या कमजोर होने जैसी श‍िकायतें डॉक्‍टरों के पास आने लगी हैं। आंखें बहुत नाजुक होती हैं। बहुत देर तक किसी भी चीज को देखने पर इनमें दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको आंखों को आराम देना बहुत जरूरी है। इनसे बचने का आसान तरीका है आप अपनी आंखों की अच्‍छी सेहत के ल‍िए कुछ ट‍िप्‍स को फॉलो करें। अब जब आप अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर बिता रहे हैं, तो अपने आहार में विटामिन्स मुख्य तौर पर शामिल करें। इसके साथ ही आपको आंखों के व्‍यायाम पर ध्‍यान देना चाह‍िए। आइए जानते है आंखो का ध्यान कैसे रखें

