Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी, इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे

Jason Momoa Chief Of War: सिर्फ 6 एपिसोड, लेकिन एक्शन से भरपूर और कहानी इतनी दमदार कि आप पलक भी नहीं झपक पाएंगे और क्लाइमैक्स वो तो आपकी सोच से भी परे है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 06, 2025

Jason Momoa Chief Of War( फोटो सोर्स: X)

Jason Momoa Chief Of War: अगर आपको पीरियड एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज 'चीफ ऑफ वॉर' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हाल ही में रिलीज हुई इस सीरीज को ओटीटी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सीरीज एक्शन से भरपूर है और हवाई द्वीप के इतिहास पर आधारित है। बता दें कि 'चीफ ऑफ वॉर' को हॉलीवुड एक्टर जेसन मोमोआ ने लिखा, प्रोड्यूस किया और इसमें अभिनय भी किया है। ये सीरीज हवाई द्वीप के इतिहास के एक अहम दौर पर रोशनी डालती है।

6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी

बता दें कि 18वीं सदी में अमेरिका और यूरोप से आए उपनिवेशवादियों के खिलाफ हवाई द्वीपों को एक बड़े साम्राज्य में बदलने वाले योद्धा कामेहामेहा द ग्रेट (Kamehameha the Great) के जीवन और उनके युद्धों पर ये सीरीज केंद्रित है। साथ ही 'चीफ ऑफ वॉर' हवाई द्वीपों को एकजुट करने के लिए कामेहामेहा के संघर्ष और उपनिवेशवाद से बचाने के उनके प्रयासों को दिखाती है।

ये भी पढ़ें

Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने
बॉलीवुड
Jolly LLB 3: कोर्टरूम बनेगा रणभूमि, अक्षय कुमार और अरशद वारसी होंगे आमने-सामने

इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे

Jason Momoa Chief Of War (फोटो सोर्स: X)

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और ऐतिहासिक माहौल को फिर से बनाने का तरीका बेहद शानदार है। एक्शन सीन्स और पुराने युद्ध की तकनीकें दिलचस्प तरीके से फिल्माई गई हैं, जो दर्शकों को बांधे रखती हैं। इस सीरीज के जरिए हवाई लोगों का इतिहास, संस्कृति और उनके संघर्ष के बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिलता है।

एक्टिंग, सेट और जबरदस्त लड़ाई

इसके बाद जेसन मोमोआ की शानदार एक्टिंग, सेट और जबरदस्त लड़ाई के सीन्स इस सीरीज की असली ताकत हैं। हालांकि, कुछ दर्शकों का मानना है कि सीरीज की कहानी कभी-कभी थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है और ये केवल एक विशेष ऐतिहासिक हिस्से पर केंद्रित है, जिससे ये सभी के लिए इंटरेस्टींग नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप पीरियड फिल्में या सीरीज में रुचि रखते हैं, तो 'चीफ ऑफ वॉर' आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज के पहले सीजन में कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का है। तो अगर आप एक शानदार पीरियड एक्शन सीरीज देखने के इच्छुक हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Sept 2025 06:00 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / 6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी, इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट