6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी, इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे

Jason Momoa Chief Of War: अगर आपको पीरियड एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज 'चीफ ऑफ वॉर' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हाल ही में रिलीज हुई इस सीरीज को ओटीटी दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सीरीज एक्शन से भरपूर है और हवाई द्वीप के इतिहास पर आधारित है। बता दें कि 'चीफ ऑफ वॉर' को हॉलीवुड एक्टर जेसन मोमोआ ने लिखा, प्रोड्यूस किया और इसमें अभिनय भी किया है। ये सीरीज हवाई द्वीप के इतिहास के एक अहम दौर पर रोशनी डालती है।
बता दें कि 18वीं सदी में अमेरिका और यूरोप से आए उपनिवेशवादियों के खिलाफ हवाई द्वीपों को एक बड़े साम्राज्य में बदलने वाले योद्धा कामेहामेहा द ग्रेट (Kamehameha the Great) के जीवन और उनके युद्धों पर ये सीरीज केंद्रित है। साथ ही 'चीफ ऑफ वॉर' हवाई द्वीपों को एकजुट करने के लिए कामेहामेहा के संघर्ष और उपनिवेशवाद से बचाने के उनके प्रयासों को दिखाती है।
फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और ऐतिहासिक माहौल को फिर से बनाने का तरीका बेहद शानदार है। एक्शन सीन्स और पुराने युद्ध की तकनीकें दिलचस्प तरीके से फिल्माई गई हैं, जो दर्शकों को बांधे रखती हैं। इस सीरीज के जरिए हवाई लोगों का इतिहास, संस्कृति और उनके संघर्ष के बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिलता है।
इसके बाद जेसन मोमोआ की शानदार एक्टिंग, सेट और जबरदस्त लड़ाई के सीन्स इस सीरीज की असली ताकत हैं। हालांकि, कुछ दर्शकों का मानना है कि सीरीज की कहानी कभी-कभी थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है और ये केवल एक विशेष ऐतिहासिक हिस्से पर केंद्रित है, जिससे ये सभी के लिए इंटरेस्टींग नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप पीरियड फिल्में या सीरीज में रुचि रखते हैं, तो 'चीफ ऑफ वॉर' आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज के पहले सीजन में कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का है। तो अगर आप एक शानदार पीरियड एक्शन सीरीज देखने के इच्छुक हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है।