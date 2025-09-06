6 एपिसोड, भरपूर एक्शन और दमदार कहानी, इसका क्लाइमैक्स सोच से भी है परे

इसके बाद जेसन मोमोआ की शानदार एक्टिंग, सेट और जबरदस्त लड़ाई के सीन्स इस सीरीज की असली ताकत हैं। हालांकि, कुछ दर्शकों का मानना है कि सीरीज की कहानी कभी-कभी थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ती है और ये केवल एक विशेष ऐतिहासिक हिस्से पर केंद्रित है, जिससे ये सभी के लिए इंटरेस्टींग नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप पीरियड फिल्में या सीरीज में रुचि रखते हैं, तो 'चीफ ऑफ वॉर' आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज के पहले सीजन में कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 45 से 50 मिनट के आसपास का है। तो अगर आप एक शानदार पीरियड एक्शन सीरीज देखने के इच्छुक हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है।