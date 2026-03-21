1 साल पहले मर चुका ये एक्टर इस बड़ी फिल्म में आएगा नजर, जानें कैसे हुआ ये मुमकिन…

Val Kilmer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों में की जाती थी। तकनीक ने अब जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर को भी धुंधला करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा और हैरान कर देने वाला उदाहरण हैं हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वैल किल्मर। साल 2025 में दुनिया को अलविदा कह चुके किल्मर अपनी मौत के एक साल बाद अब अपनी आखिरी फिल्म 'एज डीप एज द ग्रेव' (As Deep as the Grave) में एक 'डिजिटल अवतार' के रूप में नजर आएंगे।