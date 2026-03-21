21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हॉलीवुड

1 साल पहले मर चुका ये एक्टर इस बड़ी फिल्म में आएगा नजर, जानें कैसे हुआ ये मुमकिन…

Val Kilmer AI comeback: डिजिटली दुनिया में देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं यह हर कोई देख रहा है। अब ऐसे में एक और बड़ा उदाहरण सामने आया है। 1 साल पहले मर चुके एक्टर को फिर जिंदा कर उनकी आखिरी फिल्म में दिखाया जाएगा। जिसे सुनकर उनके फैंस बेहद खुश हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Mar 21, 2026

Actor Val Kilmer comeback after his death at 65 fans happy

वैल किल्मर को पर्दे पर वापस लाने की तैयारी मे मेकर्स

Val Kilmer: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों में की जाती थी। तकनीक ने अब जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर को भी धुंधला करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा और हैरान कर देने वाला उदाहरण हैं हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वैल किल्मर। साल 2025 में दुनिया को अलविदा कह चुके किल्मर अपनी मौत के एक साल बाद अब अपनी आखिरी फिल्म 'एज डीप एज द ग्रेव' (As Deep as the Grave) में एक 'डिजिटल अवतार' के रूप में नजर आएंगे।

1 साल पहले मर चुका है ये एक्टर (Val Kilmer Death)

वैल किल्मर को पर्दे पर वापस लाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने अत्याधुनिक AI तकनीक का सहारा लिया है। इसके लिए किल्मर के पुराने वीडियो फुटेज, हजारों तस्वीरों और उनकी पुरानी आवाज के सैंपल्स को एक पावरफुल एल्गोरिदम में डाला गया। नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा डिजिटल किरदार तैयार हुआ है जो न केवल वैल किल्मर जैसा दिखता है, बल्कि उनकी तरह ही हाव-भाव और बातचीत भी करता है। मेकर्स का कहना है कि यह किरदार खास तौर पर वैल के लिए ही लिखा गया था, इसलिए उनके बिना फिल्म की कल्पना करना नामुमकिन था।

वैल किल्मर का निधन कैंसर से हुआ था (Val Kilmer AI comeback)

वैल किल्मर के लिए यह सफर काफी दर्दनाक रहा था। साल 2020 में जब उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, तब वह गले के कैंसर (Throat Cancer) से जूझ रहे थे। बीमारी की वजह से उनकी आवाज चली गई थी और वह अपनी शूटिंग पूरी नहीं कर पाए थे। साल 2025 में उनके निधन के बाद फिल्म अधूरी रह गई थी, लेकिन तकनीक ने अब इस अधूरे काम को पूरा करने का रास्ता निकाल लिया है।

मेकर्स को मिला परिवार का साथ (Val Kilmer AI comeback Fans Happy)

इस अनोखे प्रयोग में वैल किल्मर का परिवार पूरी मजबूती के साथ मेकर्स के साथ खड़ा रहा। उनके परिवार ने अभिनेता के निजी डेटा और दुर्लभ फुटेज मेकर्स को सौंपे ताकि डिजिटल अवतार को बिल्कुल असली रूप दिया जा सके। परिवार का मानना है कि यह वैल के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है और इसके जरिए उनकी आखिरी अधूरी इच्छा पूरी हो सकेगी।

क्या AI से बना इंसान बना पाएगा लोगों के दिलों में जगह?

'एज डीप एज द ग्रेव' दो पुरातत्वविदों (Archaeologists) की कहानी है, जो प्राचीन रहस्यों की खोज में निकलते हैं। इसी सफर के दौरान वैल किल्मर का किरदार कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एआई से बना यह 'डिजिटल इंसान' दर्शकों के दिलों में वही जगह बना पाएगा जो असली वैल किल्मर ने बनाई थी। यह फिल्म न केवल मनोरंजन बल्कि सिनेमा के भविष्य के लिए भी एक बड़ी मिसाल साबित होने वाली है।

ये भी पढ़ें

PM नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर की रील पर दिया रिएक्शन, लड़के के पिता से की ये बड़ी अपील
मनोरंजन
PM Narendra Modi big Reaction To Content Creator Yuvraj Dua Reel on which was written Modi Paglu

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Mar 2026 12:12 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / 1 साल पहले मर चुका ये एक्टर इस बड़ी फिल्म में आएगा नजर, जानें कैसे हुआ ये मुमकिन…

बड़ी खबरें

View All

हॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक्शन लीजेंड Chuck Norris के निधन से टूटे अक्षय कुमार, इमोशनल पोस्ट कर लिखा, ‘वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे’

Action Legend Chuck Norris Death
मनोरंजन

जाने क्यों नहीं दिया गया धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट? बढ़ते विवाद पर ऑस्कर की तरफ आया बड़ा बयान

Oscars In Memoriam Controversy
मनोरंजन

ऑस्कर में छाई भारतीय कारीगरी… जाना रॉबर्ट्स रासी ने पहनी 2000 घंटों में बनी ये ड्रेस

Zanna Roberts Rassi Dress In Oscar 2026
हॉलीवुड

जाह्नवी कपूर ने हॉलीवुड के इस चाइल्ड एक्टर पर लुटाया प्यार, बोलीं- ‘दिमाग से नहीं निकल रही फिल्म’

Janhvi Kapoor Praise Jacobi Jupe
मनोरंजन

बाल-बाल बची अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना की जान, घर पर हुई 10 राउंड फायरिंग

38 years old American pop Singer Rihanna house 10 round firing In Los Angeles singer narrowly escaped death
हॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.