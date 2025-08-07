‘Age One’ Actress Lee Min Dies: कमरे में मृत मिली 46 वर्षीय कोरियन एक्ट्रेस, जांच में जुटी पुलिस

Lee Min dies: कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लोकप्रिय अभिनेत्री Lee Min का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है। हैरानी की बात ये है कि उनकी मौत की खबर कई दिनों तक छुपाई गई, जिसके बाद उनके मैनेजर ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद घटना का दावा किया। दरअसल इस खबर से इंडस्ट्री में उनके फैंस काफी हैरान हैं।
बता दें कि Lee Min का निधन 20 जून को ही हो गया था, लेकिन इस बारे में कोई भी जानकारी ऑफिशियल नहीं की गई। उनके मैनेजर ने हाल ही में एक पोस्ट के जरिए बताया कि एक्ट्रेस अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मैनेजर ने ये भी साफ किया कि ये जानकारी परिवार की अनुमति के बाद ही सार्वजनिक की जा रही है। हालांकि ली सियो यी की मौत को लेकर कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि आखिर उनकी मौत की खबर इतने दिनों तक क्यों छुपाई गई?
ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि Lee Min की मौत किस वजह से हुई। परिवार और मैनेजर, दोनों ने ही इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है, जिससे इस मामले में रहस्य और भी गहरा गया है। फैंस इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री की अचानक मौत का कारण जानने के लिए बेचैन हैं।
Lee Min ने 2013 में कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें सबसे पहले शो 'चेओंगडैम-डोंग स्कैंडल' में देखा गया था, लेकिन उन्हें असली पहचान ड्रामा सीरीज 'द डाइवोर्स इंश्योरेंस' से मिली। उन्होंने कई टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिए और कुछ फिल्मों में भी काम किया। अपने दमदार अभिनय और मासूमियत भरे चेहरे से उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। इसके साथ ही Lee Min के निधन की खबर ने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर फैंस और सहकर्मी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।