‘Age One’ Actress Lee Min Dies: कमरे में मृत मिली 46 वर्षीय कोरियन एक्ट्रेस, जांच में जुटी पुलिस

Lee Min ने 2013 में कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें सबसे पहले शो 'चेओंगडैम-डोंग स्कैंडल' में देखा गया था, लेकिन उन्हें असली पहचान ड्रामा सीरीज 'द डाइवोर्स इंश्योरेंस' से मिली। उन्होंने कई टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिए और कुछ फिल्मों में भी काम किया। अपने दमदार अभिनय और मासूमियत भरे चेहरे से उन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। इसके साथ ही Lee Min के निधन की खबर ने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर फैंस और सहकर्मी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।