D’Angelo Dies: ग्रैमी अवॉर्ड विनर और फेमस सिंगर की कैंसर से मौत, परिवार ने किया इमोशनल पोस्ट

D'Angelo Dies: मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। फेमस आर एंड बी (R&B) और सोल गायक डी'एंजेलो ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मंगलवार को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सिंगर काफी समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और फिर उन्होंने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। इतनी कम उम्र में जाना उनके परिवार और संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। सोशल मीडिया पर जैसे ही सिंगर की मौत की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। हर कोई सिंगर को याद कर इमोशनल हो रहा है।