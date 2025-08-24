Patrika LogoSwitch to English

हॉलीवुड

Diego Borella Dies: असिस्टेंट डायरेक्टर की शूटिंग के दौरान हुई मौत, सेट पर गिरने के बाद दिया गया था मेडिकल

Diego Borella Dies: इंडस्ट्री से एक के बाद एक दुखद खबर सामने आ रही हैं। अब इसी बीच एक असिस्टेंट डायरेक्टर की सेट पर गिरकर मौत हो गई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 24, 2025

Diego Borella Dies at 47
असिस्टेंट डायरेक्टर की शूटिंग के दौरान हुई मौत

Diego Borella Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर आ रही है। फेमस वेब सीरीज ‘एमिली इन पेरिस’ का पांचवां सीजन शूट हो रहा था। ऐसे में सेट पर बड़ा हादसा हो गया। शो से जुड़े असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला की मौत हो गई। 47 साल के बोरेला वेनिस एक शूटिंग के दौरान अचानक गिर पड़े और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत की खबर से सोशल मीडिया पर लोग हैरान हो रहे हैं और उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं।

असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला की हुई मौत (Diego Borella Dies)

डिएगो बोरेला की मौत ऐतिहासिक होटल डैनिएली में हुई, जहां टीम फाइनल सीक्वेंस की तैयारी कर रही थी। पीपल मैगजीन की खबर के मुताबिक वहां मौजूद लोगों के अनुसार बोरेला अचानक बेहोश होकर गिर गए। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने उन्हें देकर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद वहां के लोकल डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत सडन हार्ट अटैक से हुई है।

असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत के बाद रुकी शूटिंग

असिस्टेंट डायरेक्टर की मौत के बाद शो की शूटिंग को रोक दिया गया है। मेकर्स की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पूरी टीम गहरे सदमे में है। सीरीज की लीड एक्ट्रेस लिली कॉलिन्स और दूसरे स्टार्स की तरफ से भी अभी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है।

डिएगो बोरेला सीन क्रिएटीविटी लिटरेचर में भी रखते थे दिलचस्पी

डिएगो बोरेला ने वेनिस, रोम, लंदन और न्यूयॉर्क में ट्रेनिंग ली थी। फिल्म और टेलीविजन फील्ड के अलावा वह सीन क्रिएटीविटी लिटरेचर में भी दिलचस्पी रखते थे। वह कुछ हफ्तों से इटली की लोकेशन पर काम कर रहे थे, जिसकी शूटिंग सोमवार, 25 अगस्त को पूरी होने वाली थी। बोरेला कथित तौर पर पहले आखिरी सीन की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई।

एमिली इन पेरिस सीजन 5 की चल रही थी शूटिंग

बता दें, कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने ‘एमिली इन पेरिस’ सीजन 5 का पहला लुक जारी किया था, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। लिली कॉलिन्स ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि “इटली में एमिली की जर्नी जारी रहेगी और इस बार कहानी रोम और वेनिस की खूबसूरती के बीच आगे बढ़ेगी।”

Published on:

24 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Diego Borella Dies: असिस्टेंट डायरेक्टर की शूटिंग के दौरान हुई मौत, सेट पर गिरने के बाद दिया गया था मेडिकल

