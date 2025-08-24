Diego Borella Dies: असिस्टेंट डायरेक्टर की शूटिंग के दौरान हुई मौत, सेट पर गिरने के बाद दिया गया था मेडिकल

Diego Borella Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर आ रही है। फेमस वेब सीरीज ‘एमिली इन पेरिस’ का पांचवां सीजन शूट हो रहा था। ऐसे में सेट पर बड़ा हादसा हो गया। शो से जुड़े असिस्टेंट डायरेक्टर डिएगो बोरेला की मौत हो गई। 47 साल के बोरेला वेनिस एक शूटिंग के दौरान अचानक गिर पड़े और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत की खबर से सोशल मीडिया पर लोग हैरान हो रहे हैं और उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं।