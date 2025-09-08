Rick Davies Died: ब्लड कैंसर से जूझ रहे मशहूर म्यूजिशियन का निधन, इंडस्ट्री में शोक

Rick Davies Died: म्यूजिक इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दुनियाभर में मशहूर बैंड 'सुपरट्रैंप' के को-फाउंडर, सिंगर और कीबोर्ड प्लेयर रिक डेविस का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने आखिरी सांस अपने लॉन्ग आइलैंड स्थित घर पर ली। उनके निधन से पूरे इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
रिपोर्ट्स की मानें तो रिक डेविस मल्टीपल मायलोमा (Blood Cancer) नाम की बीमारी से ग्रसित थे। वर्ष 2015 में उन्हें मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) बीमारी के बारे में पता चला था। लेकिन 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने (Rick Davies Died) दुनिया को अलविदा कह दिया। रिक डेविस, ब्रिटिश रॉक म्यूजिक की दुनिया का एक बड़ा नाम थे।
बैंड ने अपने आधिकारिक बयान में इस दुखद समाचार की पुष्टि करते हुए गहरा शोक जताया और कहा कि उन्हें रिक के साथ 50 से ज्यादा साल काम करने का सौभाग्य मिला। बैंड ने रिक के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनका संगीत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा।
रिक डेविस का जन्म 1944 में इंग्लैंड के स्विंडन में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने छोटी उम्र में ही ड्रम और पियानो बजाना शुरू कर दिया था।
1969 में उन्होंने 'सुपरट्रैंप' बैंड की शुरुआत की, जो जल्दी ही दुनिया भर में मशहूर हो गया। रॉजर हॉजसन के साथ उनकी जोड़ी ने कई हिट गाने दिए और बैंड का नाम बुलंदियों तक पहुंचाया।
'सुपरट्रैंप' का सबसे सफल एल्बम 'ब्रेकफास्ट इन अमेरिका' था, जिसे चार बार प्लेटिनम अवॉर्ड मिला और बैंड को दो ग्रैमी अवॉर्ड्स भी हासिल हुए। जब 1983 में रॉजर बैंड से अलग हो गए, तब भी रिक ने 'सुपरट्रैंप' को जारी रखा और बैंड की पहचान को बनाए रखा।
लेकिन, जब उनकी तबीयत ने साथ नहीं दिया, तो वे स्टेज से दूर हो गए, पर उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक छोटा बैंड बनाया और स्थानीय स्तर पर संगीत का आनंद लेते रहे।
रिक डेविस न सिर्फ एक बेहतरीन संगीतकार थे, बल्कि एक बेहद सादगीभरे इंसान भी थे। अपने काम के प्रति उनकी लगन और संगीत से उनका प्रेम, हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है, जो म्यूजिक से जुड़ा है।