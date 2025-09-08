Rick Davies Died: ब्लड कैंसर से जूझ रहे मशहूर म्यूजिशियन का निधन, इंडस्ट्री में शोक

रिपोर्ट्स की मानें तो रिक डेविस मल्टीपल मायलोमा (Blood Cancer) नाम की बीमारी से ग्रसित थे। वर्ष 2015 में उन्हें मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) बीमारी के बारे में पता चला था। लेकिन 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने (Rick Davies Died) दुनिया को अलविदा कह दिया। रिक डेविस, ब्रिटिश रॉक म्यूजिक की दुनिया का एक बड़ा नाम थे।