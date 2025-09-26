Harry Potter फेम एक्ट्रेस Emma Watson 7 सालों से थी गायब, अब तोड़ी है चुप्पी, जानें क्यों स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग

लेकिन इन असहज पलों से उन्होंने सीख भी ली। एमा आगे कहती हैं, 'अगर मैं अभी नहीं टूटी हूं, तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो महसूस कर सकता है।' दरअसल, आज एमा वॉटसन अपने फिल्मी जीवन से एक अलग राह पर हैं। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी जिंदगी को नए मायनों में संजो रही हैं। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से बाहर निकल चुकी हैं।