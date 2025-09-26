Patrika LogoSwitch to English

हॉलीवुड

Harry Potter फेम एक्ट्रेस Emma Watson 7 सालों से थी गायब, अब तोड़ी है चुप्पी, जानें क्यों स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग

Harry Potter Fame Actress Emma Watson: एमा वॉटसन ने हाल ही में अपने एक्टिंग करियर से दूरी के बारे में बात की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर किन कारणों से उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला किया…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 26, 2025

7 सालों से थी गायब, अब 35 साल बाद तोड़ी है चुप्पी, जानें आखिर क्यों इस स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग
emma watson (सोर्स: X)

Harry Potter Fame Actress Emma Watson: हॉलीवुड के पीछे छुपी सच्चाइयों का जिक्र बहुत कम होता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा किया है एक्ट्रेस एमा वॉटसन ने जिन्होंने अपनी जिंदगी के उस कठिन दौर का अनुभव शेयर किया है, जब वो फिल्मों से दूर हो गईं। फेमस Harry Potter सीरीज से घर-घर में पहचान बनाने वाली एमा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपना दर्द बयां किया है।

जानें आखिर क्यों इस स्टार ने छोड़ दी एक्टिंग

दरअसल, Harry Potter की होशियार और निडर स्टार हरमाइनी ग्रेंजर के रूप में Emma Watson ने दुनिया का दिल जीता है। 2018 के बाद से यानी पिछले 7 सालों से वो किसी भी नए प्रोजेक्ट से नहीं जुड़ीं हैं। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में आई उलझनों और उन परेशानियों का भी खुलासा किया है, जो हॉलीवुड की झूठी दोस्ती ने उन्हें दी।

हैरी पॉटर के होशयार स्टार हरमाइनी ग्रेंजर( सोर्स: X)

Emma Watson ने पॉडकास्ट में बताया कि, 'मैंने चाहा था कि जैसे मुझे Harry Potter की सेट पर जो जुड़ाव और दोस्ती महसूस हुई थी, वैसे ही आगे भी बना रहे। लेकिन, असलियत इससे बिलकुल अलग थी। यहां बहुत सारे लोग अपने करियर के बारे में ही सोचते थे और रिश्तों को नजरअंदाज कर देते थे।'

जलन और पॉलिटिक्स

हालांकि, एमा ने महसूस किया कि हॉलीवुड का माहौल जलन और पॉलिटिक्स से है, जिससे उनके दिल को हमेशा चोट पहुंचा है। इस अनुभव ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है और यही एक कारण है कि ब्रेक लेने का एमा वॉटसन ने फैसला किया है। बता दें कि ये सब कुछ सिर्फ उनके करियर के संघर्ष की कहानी नहीं है।

एमा वॉटसन (सोर्स: X)

उन्होंने बताया कि फिल्म प्रमोशन के दौरान नकली मुस्कान और झूठी दोस्ती लगभग सामान्य हो गई थी, जो उनके लिए बहुत दर्दनाक साबित हुआ। उन्हें ये दिखाना पड़ता कि वे अपने को-स्टार के साथ गहरी दोस्ती में हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग थी।

असहज पलों से उन्होंने सीखा

लेकिन इन असहज पलों से उन्होंने सीख भी ली। एमा आगे कहती हैं, 'अगर मैं अभी नहीं टूटी हूं, तो इसका अर्थ है कि मेरे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो महसूस कर सकता है।' दरअसल, आज एमा वॉटसन अपने फिल्मी जीवन से एक अलग राह पर हैं। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी जिंदगी को नए मायनों में संजो रही हैं। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया से बाहर निकल चुकी हैं।

इस खुलासे ने ये साबित कर दिया है कि हॉलीवुड जैसी ग्लैमरस दुनिया कितनी भी चमकदार क्यों न हो, उसमें मौजूद टूटन, ईर्ष्या और नकलीपन को समझना जरूरी है।

