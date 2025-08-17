The Walking Dead की हीरोइन ने ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा अलविदा

Kelly Mack Passed Away: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज 'The Walking Dead' में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री केली मैक (Kelly Mack) अब हमारे बीच नहीं रहीं। केली मैक का 2 अगस्त को 33 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
केली मैक पिछले एक साल से डिफ्यूज मिडलाइन ग्लियोमा नामक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थीं। ये ब्रेन ट्यूमर दिमाग के थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है। केली को अपनी बीमारी के बारे में एक साल पहले ही पता चला था। उन्होंने इस गंभीर बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने फैंस को भी अपनी इस जंग के बारे में खुलकर बताया।
बता दें कि जनवरी में केली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी रीढ़ की हड्डी पर हुई बायोप्सी के बाद के प्रभावों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि बायोप्सी के बाद वह अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और उन्हें चलने-फिरने के लिए वॉकर और व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है।
केली मैक के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के साथ उनके निधन की जानकारी दी। परिवार ने लिखा, "बहुत दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी केली अब हमारे बीच नहीं रहीं। एक चमकता सितारा उस दुनिया में चला गया है जहां अंत में हम सभी को जाना है।" इसके साथ ही केली मैक के निधन की खबर से उनके फैंस गहरे सदमे में हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केली मैक अपनी प्रतिभा और जिंदादिली के लिए हमेशा याद की जाएंगी।