The Walking Dead की हीरोइन ने ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा अलविदा

केली मैक के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के साथ उनके निधन की जानकारी दी। परिवार ने लिखा, "बहुत दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी केली अब हमारे बीच नहीं रहीं। एक चमकता सितारा उस दुनिया में चला गया है जहां अंत में हम सभी को जाना है।" इसके साथ ही केली मैक के निधन की खबर से उनके फैंस गहरे सदमे में हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केली मैक अपनी प्रतिभा और जिंदादिली के लिए हमेशा याद की जाएंगी।