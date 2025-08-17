Patrika LogoSwitch to English

The Walking Dead की हीरोइन ने ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा अलविदा

Kelly Mack Passed Away: "The Walking Dead" की लोकप्रिय अभिनेत्री ने ब्रेन ट्यूमर से लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 17, 2025

The Walking Dead की हीरोइन ने ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा अलविदा
Kelly Mack( फोटो सोर्स: X)

Kelly Mack Passed Away: हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय वेब सीरीज 'The Walking Dead' में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली अभिनेत्री केली मैक (Kelly Mack) अब हमारे बीच नहीं रहीं। केली मैक का 2 अगस्त को 33 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा

केली मैक पिछले एक साल से डिफ्यूज मिडलाइन ग्लियोमा नामक खतरनाक ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थीं। ये ब्रेन ट्यूमर दिमाग के थैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करता है। केली को अपनी बीमारी के बारे में एक साल पहले ही पता चला था। उन्होंने इस गंभीर बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने फैंस को भी अपनी इस जंग के बारे में खुलकर बताया।

ये भी पढ़ें

शेफाली जरीवाला की मौत के 50 दिन बाद पराग त्यागी ने उठाया बड़ा कदम, अब रखेंगे पत्नी को सीने से लगाकर
TV न्यूज
Parag Tyagi makes shefali jariwala photo tattoo


बता दें कि जनवरी में केली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी रीढ़ की हड्डी पर हुई बायोप्सी के बाद के प्रभावों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि बायोप्सी के बाद वह अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और उन्हें चलने-फिरने के लिए वॉकर और व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा है।

सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट

केली मैक के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के साथ उनके निधन की जानकारी दी। परिवार ने लिखा, "बहुत दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि हमारी प्यारी केली अब हमारे बीच नहीं रहीं। एक चमकता सितारा उस दुनिया में चला गया है जहां अंत में हम सभी को जाना है।" इसके साथ ही केली मैक के निधन की खबर से उनके फैंस गहरे सदमे में हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केली मैक अपनी प्रतिभा और जिंदादिली के लिए हमेशा याद की जाएंगी।

Published on:

17 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / The Walking Dead की हीरोइन ने ब्रेन ट्यूमर की जंग हारकर दुनिया को कहा अलविदा

