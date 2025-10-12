Patrika LogoSwitch to English

हॉलीवुड

ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस Diane Keaton ने दुनिया को कहा अलविदा, मौत की वजह बनी राज

Hollywood Actor Diane Keaton Death: हॉलीवुड की मशहूर ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन का निधन के खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में गहरा शोक फैला दिया है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2025

Hollywood Oscar-winning actress Diane Keaton dead the mystery of her death

ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस डायने कीटन (सोर्स: X)

Hollywood Actress Diane Keaton Death: हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस Diane Keaton का 79 साल की उम्र में निधन हो गया, जिन्होंने 'द गॉडफादर', 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और 'मार्विन्स रूम' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और टाइमिंग से फैंस का दिल जीता। दरअसल, उनके निधन की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में गहरा शोक फैला दिया है।

Diane Keaton ने दुनिया को कहा अलविदा

पीपल मैगजीन अनुसार, सुबह करीब 8:08 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी बताया गया कि Diane Keaton की तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी और कई दिनों से वो सिर्फ अपने करीबी परिवार के सदस्यों के साथ ही रहीं।

उन्होंने दोस्तों से दूरी बना ली थी। इससे पहले एक्ट्रेस ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें खाने से जुड़ा एक डिसऑर्डर था, जिसमें रोगी अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं और खाने पर लिमिट नहीं रहता। ये जानकारी दोस्त के हवाले से दी गई है।

Diane Keaton फिल्मी करियर

इतना ही नहीं, Diane Keaton का फिल्मी करियर लंबा और सम्मानित रहा। उन्हें वुडी ऐलन की फिल्में जैसे 'एनी हॉल' और 'मैनहट्टन' से खास पहचान मिली। साथ ही 'एनी हॉल' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला और उन्होंने 'द गॉडफादर' फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद के दशकों में नैन्सी मायर्स की फिल्मों के साथ, जैसे 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और 'बुक क्लब' फ्रेंचाइजी से भी डायने कीटन ने दर्शकों का दिल जीता। उनके अभिनय में नाजुकता, कॉमिक टाइमिंग और गहरी इमोशनल पकड़ हमेशा सराही जाती रही है।

बता दें कि उनके निधन से फिल्म जगत और फैंस में शोक की लहर है। परिवार की निजी इच्छा के चलते इस समय विस्तृत जानकारी सीमित है। हालांकि, फैंस और शुभचिंतक अब परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। डायने कीटन की फिल्मों और अभिनय ने सिनेमा को एक अमिट विरासत दी है, जो सालों तक याद रखी जाएगी।













Hindi News / Entertainment / Hollywood News / ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस Diane Keaton ने दुनिया को कहा अलविदा, मौत की वजह बनी राज













