ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस Diane Keaton ने दुनिया को कहा अलविदा, मौत की वजह बनी राज

इतना ही नहीं, Diane Keaton का फिल्मी करियर लंबा और सम्मानित रहा। उन्हें वुडी ऐलन की फिल्में जैसे 'एनी हॉल' और 'मैनहट्टन' से खास पहचान मिली। साथ ही 'एनी हॉल' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला और उन्होंने 'द गॉडफादर' फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद के दशकों में नैन्सी मायर्स की फिल्मों के साथ, जैसे 'द फर्स्ट वाइव्स क्लब' और 'बुक क्लब' फ्रेंचाइजी से भी डायने कीटन ने दर्शकों का दिल जीता। उनके अभिनय में नाजुकता, कॉमिक टाइमिंग और गहरी इमोशनल पकड़ हमेशा सराही जाती रही है।