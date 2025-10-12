Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम, शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism: 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड में मनोरंजन जगत के एक से बढ़कर एक सितारे शामिल हैं। साथ ही शाहरुख‑काजोल की रोमांटिक परफॉर्मेंस ने रोमांटिक कर दिया, तो वहीं शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने भी मंच पर दस्तक देकर माहौल में धमाल और नॉस्टैल्जिया दोनों भर दिया…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2025

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम! शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

Filmfare Awards 2025 (सोर्स: X)

Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism: 70वां Hyundai Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism अहमदाबाद में एक शानदार कल्चरल शाम के रूप में मनाया गया। बता दें कि रात भर सितारों की चमक और पुरानी यादों को ताजा करने वाले परफॉर्मेंस देखने को मिले। साथ ही छोटे से लेकर बड़े स्क्रीन तक के बेहतरीन काम को इस मौके पर सराहा गया। फिल्मफेयर अवॉर्ड में मनोरंजन जगत के एक से बढ़कर एक सितारे शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं बेस्ट एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक कि किसे कौन-सा अवॉर्ड जीता।

70वां बेस्ट फिल्मफेयर अवॉर्ड 2025 (Best Film At 70th Filmfare Awards 2025)

फिल्म Laapataa Ladies को Best Film का बेस्ट मिला। ये फिल्म अपने सरल, दिल से जुड़ने वाले और छोटे शहर की सच्चाई को दिखाने के लिए फैंस के बीच खास रही। दरअसल, किरण राव को Laapataa Ladies के लिये बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला। उनकी नाजुक और छोटी कहानी कहने की शैली को बेहद सराहा गया।

नितांशि गोयल को बेस्ट डेब्यू female का अवार्ड मिला, जबकि रवी किशन और छाया कदम ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस के अवॉर्ड अपने नाम किए। संगीत में राम सम्पथ की मेहनत रंग लाई और उन्हें बेस्ट म्यूजिक अल्बम का अवार्ड दिया गया। आवाजो में अरिजीत सिंह और मधुबंती बगची ने बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवॉर्ड जीते। इस तरह फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते है।

बेस्ट एक्टिंग अवार्ड (Best Acting Awards)

अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने ये अवार्ड अपने नाम किया। अभिषेक की इमोशनल परफॉर्मेंस (I Want To Talk) और कार्तिक की प्रेरक भूमिका (Chandu Champion) दोनों को बराबरी का अवॉर्ड्स मिला।

बेस्ट म्यूजिक अवार्ड (Best Music Album) Ram Sampath

बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड (Best Actress Awards)

बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को उनकी फिल्म Jigra के लिए मिला। उनके अभिनय की पकड़ और इमोशनल वैरायटी को खूब तारीफ मिली।

बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स (Best Actor critics Award)

क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स में राजकुमार राव को Srikanth के लिए बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स) और प्रतिभा रान्टा को क्रिटिक्स की पसंद के रूप में अवॉर्ड्स मिला।

बता दें कि शाहरुख खान और काजोल ने अपने क्लासिक हिट गानों 'Suraj Hua Maddham'और 'Ladki Badi Anjani Hai' पर एक यादगार परफॉर्मेंस दिया, जिससे फैंस को पुरानी रोमांटिक माहौल को याद के ताजा किया। प्रेजेंटेशन और होस्टिंग का जिम्मा करण जौहर और मनीष पॉल ने संभाला और दोनों ने शो में मस्ती बनाए रखी।

बेस्ट सपोर्टिंग बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम और एडिटिंग अवार्ड ( Best Supporting Awards for iconic contributions)

बेस्ट सपोर्टिंग स्टार में रवी किशन और छाया कदम की जीत ने फिल्म के अलग-अलग पहलुओं को मान्यता दी, और बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम और एडिटिंग जैसे तकनीकी पुरस्कारों ने फिल्म निर्माण की बारीकियों को उजागर किया।

लेजेंडरी सिने आइकॉन अवार्ड (Awards for legendary contributions)

लेजेंडरी सिने आइकॉन में कई दिग्गजों को अवार्ड मिला, जिसमें जीनत अमान, नूतन, मीना कुमारी, दिलीप कुमार, जया बच्चन, श्रीदेवी, काजोल और शाहरुख खान शामिल थे।

इतना ही नहीं, 70वीं फिल्मफेयर नाइट ने न केवल आधुनिक सिनेमा की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया, बल्कि पुराने दौर के icons को श्रद्धांजलि देते हुए एक भावनात्मक पल भी बनाया। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अच्छी कहानियां, भरोसेमंद एक्टिंग और सच्चा संगीत ही फैंस के दिल में सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Oct 2025 10:20 am

Published on:

12 Oct 2025 09:35 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम, शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

