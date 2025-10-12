Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम, शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism: 70वां Hyundai Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism अहमदाबाद में एक शानदार कल्चरल शाम के रूप में मनाया गया। बता दें कि रात भर सितारों की चमक और पुरानी यादों को ताजा करने वाले परफॉर्मेंस देखने को मिले। साथ ही छोटे से लेकर बड़े स्क्रीन तक के बेहतरीन काम को इस मौके पर सराहा गया। फिल्मफेयर अवॉर्ड में मनोरंजन जगत के एक से बढ़कर एक सितारे शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं बेस्ट एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक कि किसे कौन-सा अवॉर्ड जीता।