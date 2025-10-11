तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग मनाया अपना पहला करवाचौथ, गिफ्ट में मिला नौलखा हार

इससे पहले सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के बीच के फैंस के बीच तलाक की चर्चा थीं। अगस्त महीने में ही उनके बीच के मतभेद और शादी के संकट की अफवाहें फैल गई थीं, जिससे फैंस में असमंजस की स्थिति बनी। मगर इन सब को नजरअंदाज करते हुए, दोनों ने गणपति पर्व में साथ नजर आकर अपनी मजबूती का परिचय दिया। उनकी उपस्थिति ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुनीता ने भी कहा था, 'कोई भी इन दोनों के बीच अलगाव की हिम्मत नहीं कर सकता।' तो वहीं, गोविंदा के मैनेजर शशी सिन्हा ने इन खबरों को झुठलाते हुए कहा कि शादी का मामला पहले ही सॉल्भ हो चुका है और सब कुछ अब नॉर्मल है।