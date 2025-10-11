Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग मनाया अपना पहला करवाचौथ, गिफ्ट में मिला नौलखा हार

Sunita Ahuja celebrated her first Karva Chauth with Govinda: तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने अपने निजी जीवन में एक नई शुरुआत की है। उन्होंने अपने जीवनसाथी गोविंदा के साथ मिलकर अपना पहला करवाचौथ मनाया, जिसमें दोनों ने पारंपरिक परंपराओं का पालन किया। इस खास मौके पर सुनीता को गिफ्ट दिया, जो...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 11, 2025

तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग मनाया अपना पहला करवाचौथ, गिफ्ट में मिला नौ लाख हार, वीडियो वायरल

सुनीता आहूजा और गोविंदा (सोर्स: X)

Sunita Ahuja celebrated her first Karva Chauth with Govinda: बॉलीवुड की फेमस जोड़ी गोविंदा और सुनीता अहूजा ने अपने करवा चौथ के त्योहार को बड़े ही धूमधाम और प्यार के साथ मनाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वो अपने पारंपरिक और सुहागन लुक में नजर आ रही हैं। बता दें कि सुनीता ने हरे रंग के जरीदार सिले हुए एंपोरियडरी वाली आउटफिट पहन रखी थी, जिसके साथ उन्होंने भारी सोने का नेकलेस पहना था, जो इस उत्सव की खास आकर्षण बन गई।

गिफ्ट में मिला नौ लाख हार, वीडियो वायरल

इतना ही नहीं, उनके गले में झूलता ये शानदार सोने का हार उनके पूरी लग्जरी और परंपरा का प्रतीक था। इसके साथ ही उन्होंने लाल बिंदी, पारंपरिक नोज पिन और मैचिंग झुमे पहने थे, जो उनके सौंदर्य को निखार रहे थे। उनके हाथों में हरे रंग के सिंदूरी चूड़ियां और कई रंगीन रिंग्स भी थीं, जिनसे उनका लुक और भी बोल्ड लग रहा था।

दूसरी तस्वीर में सुनीता अहुजा मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही थीं और अपने हाथ में सोने का हार पकड़े हुए हैं, जिसे उन्होंने अपने पति की ओर से किया गया त्योहार का खास तोहफा बताया। बता दें कि इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट के साथ सुनीता ने लिखा, 'Sona Kitna Sona Hai, Mera Karwa Chauth ka Gift aaya' जिससे उनके फैंस की खुशी नजर आई। उन्होंने गोविंदा को टैग भी किया, जिससे उनका ये प्यार भरा रिश्ता सबके सामने आया।

तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग मनाया अपना पहला करवाचौथ

इससे पहले सोशल मीडिया पर गोविंदा और सुनीता के बीच के फैंस के बीच तलाक की चर्चा थीं। अगस्त महीने में ही उनके बीच के मतभेद और शादी के संकट की अफवाहें फैल गई थीं, जिससे फैंस में असमंजस की स्थिति बनी। मगर इन सब को नजरअंदाज करते हुए, दोनों ने गणपति पर्व में साथ नजर आकर अपनी मजबूती का परिचय दिया। उनकी उपस्थिति ने इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुनीता ने भी कहा था, 'कोई भी इन दोनों के बीच अलगाव की हिम्मत नहीं कर सकता।' तो वहीं, गोविंदा के मैनेजर शशी सिन्हा ने इन खबरों को झुठलाते हुए कहा कि शादी का मामला पहले ही सॉल्भ हो चुका है और सब कुछ अब नॉर्मल है।

बता दें कि शशी सिन्हा ने कहा, 'ये वही पुराना मामला है, जो अब खत्म हो चुका है। मीडिया में फैलने वाली खबरें झूठ हैं। हम जल्दी ही इसकी आधिकारिक पुष्टि करेंगे।' अब दोनों के फैंस अभी भी उनकी जोड़ी को देखकर खुश हैं और आशा कर रहे हैं कि ये प्यार और प्रेम का सिलसिला यूं ही बना रहे। करवा चौथ पर सुनीता और गोविंदा का ये खास त्योहार बताता है कि प्यार और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो सकती है।

Updated on:

11 Oct 2025 02:04 pm

Published on:

11 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / तलाक की खबरों के बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा संग मनाया अपना पहला करवाचौथ, गिफ्ट में मिला नौलखा हार

