गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने शेयर की गुड न्यूज, फैंस देने लगे बधाई

Sunita Ahuja Instagram: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गुड न्यूज शेयर की है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि उनके यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है। जिसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस खबर के बाद से ही उनके फैंस ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है और उन्हें बधाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सुनीता ने एक प्यार भरा कैप्शन भी लिखा। साथ ही इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी टीना आहूजा भी नजर आईं।