बॉलीवुड

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने शेयर की गुड न्यूज, फैंस देने लगे बधाई

Sunita Ahuja Post: गोविंदा और सुनीता आहूजा ने कुछ समय पहले ही अपने तलाक की खबरों पर विराम लगा दिया है। गणेश चतुर्थी पर साथ आकर उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। इसी बीच सुनीता ने एक खुशखबरी शेयर की है। जिसके बाद फैंस उन्हें बधाई देने लगे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 14, 2025

Govinda Wife Sunita Ahuja
गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की एक्स से ली गई तस्वीर

Sunita Ahuja Instagram: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गुड न्यूज शेयर की है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि उनके यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है। जिसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस खबर के बाद से ही उनके फैंस ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है और उन्हें बधाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सुनीता ने एक प्यार भरा कैप्शन भी लिखा। साथ ही इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी टीना आहूजा भी नजर आईं।

सुनीता आहूजा के यूट्यब चैनल को मिला सिल्वर बटन (Sunita Ahuja Silver Button For YouTube Channel)

सुनीता आहूजा अक्सर अपने फैंस के साथ अपने सुख और दुख दोनों बांटती नजर आती हैं। उन्होंने गोविंदा और अपने रिश्ते को लेकर भी खुलकर बात की थी, वहीं अब उन्होंने अपनी अचीवमेंट पर भी पोस्ट शेयर किया है। सुनीता आहूजा ने लिखा, धन्यवाद, मेरे यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है, लेकिन मुझे सोना नहीं, चांदी नहीं, प्यार चाहिए।"

सुनीता आहूजा ने शेयर किया वीडियो (Sunita Ahuja Instagram)

सुनीता आहूजा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह हाथों में सिल्वर बटन लिए नजर आ रही हैं और बेहद खुश भी दिख रही हैं। वह बार-बार सिल्वर बटन को कैमरे के सामने फोकस कर दिखा रही हैं। उनका ये वीडियो और उनकी खुशी देखकर उनके फैंस भी काफी खुश हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।

सुनीता आहूजा और गोवींदा (फोटो सोर्स- इंस्टाग्राम)

सुनीता आहूजा को फैंस दे रहे बधाई

सुनीता आहूजा के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो मैम।" दूसरे ने लिखा, "आपको हमारी तरफ से बड़ी वाली शुभकामनाएं।" तीसरे ने लिखा, "जल्द गोल्डन बटन भी आएगा।" चौथे ने लिखा, "दिल से बधाई मैम।" ऐसे ही सुनीता आहूजा की खुशी में लोग खुश हो रहे हैं और जल्द और वीडियो शेयर करने का अनुरोध कर रहे हैं।

Updated on:

14 Sept 2025 09:50 am

Published on:

14 Sept 2025 09:28 am

