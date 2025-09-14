गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने शेयर की गुड न्यूज, फैंस देने लगे बधाई

Sunita Ahuja Instagram: बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गुड न्यूज शेयर की है। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि उनके यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है। जिसका वीडियो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। इस खबर के बाद से ही उनके फैंस ने कमेंट की लंबी लाइन लगा दी है और उन्हें बधाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए सुनीता ने एक प्यार भरा कैप्शन भी लिखा। साथ ही इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी टीना आहूजा भी नजर आईं।
सुनीता आहूजा अक्सर अपने फैंस के साथ अपने सुख और दुख दोनों बांटती नजर आती हैं। उन्होंने गोविंदा और अपने रिश्ते को लेकर भी खुलकर बात की थी, वहीं अब उन्होंने अपनी अचीवमेंट पर भी पोस्ट शेयर किया है। सुनीता आहूजा ने लिखा, धन्यवाद, मेरे यूट्यूब चैनल को सिल्वर बटन मिला है, लेकिन मुझे सोना नहीं, चांदी नहीं, प्यार चाहिए।"
सुनीता आहूजा ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वह हाथों में सिल्वर बटन लिए नजर आ रही हैं और बेहद खुश भी दिख रही हैं। वह बार-बार सिल्वर बटन को कैमरे के सामने फोकस कर दिखा रही हैं। उनका ये वीडियो और उनकी खुशी देखकर उनके फैंस भी काफी खुश हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं।
सुनीता आहूजा के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो मैम।" दूसरे ने लिखा, "आपको हमारी तरफ से बड़ी वाली शुभकामनाएं।" तीसरे ने लिखा, "जल्द गोल्डन बटन भी आएगा।" चौथे ने लिखा, "दिल से बधाई मैम।" ऐसे ही सुनीता आहूजा की खुशी में लोग खुश हो रहे हैं और जल्द और वीडियो शेयर करने का अनुरोध कर रहे हैं।