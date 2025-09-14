Patrika LogoSwitch to English

‘मेरी खुशियां छीन ली…फेमस एक्ट्रेस ने बंद किए सोशल मीडिया अकाउंट, लिखा इमोशनल नोट

Aishwarya Lekshmi: इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। फेमस एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी में आई दिक्कतों के लिए सोशल मीडिया पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सभी अकाउंट्स बंद कर दिए हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 14, 2025

Aishwarya Lekshmi
एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी की एक्स से ली गई तस्वीर

Actress Aishwarya Lekshmi: साउथ इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा और 'पोन्नियिन सेलवन' और 'किंग ऑफ कोठा' जैसी मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अचानक एक फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, जिससे उनके चाहने वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया। ऐश्वर्या ने इस कदम को उठाने से पहले एक लंबी पोस्ट लिखकर इसकी वजह भी बताई।

ऐश्वर्या ने बनाई सोशल मीडिया से दूरी (Actress Aishwarya Lekshmi Quits Social Media)

ऐश्वर्या ने 13 सितंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "मुझे लंबे समय से लगता था कि एक्टिंग की दुनिया में बने रहने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बेहद जरूरी है, लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये महसूस हुआ कि सोशल मीडिया ने मेरी सारी खुशियां छीन ली हैं।

ऐश्वर्या लक्ष्मी (फोटो सोर्स- एक्स)

अकाउंट्स बंद करने से पहले लिखा भावुक नोट (Aishwarya Lekshmi Instagram)

इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या लक्ष्मी ने आगे कहा, "सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के पीछे यही वजह है कि इसने मेरे काम और रिसर्च से मेरा ध्यान भटका दिया है। इसने मेरे मौलिक विचार छीन लिए हैं। मेरी भाषा और शब्दावली पर बुरा असर डाला है। इसने मेरी जिंदगी की छोटी-छोटी और सच्ची खुशियां छीन ली हैं।"

ऐश्वर्या लक्ष्मी का पोस्ट (फोटो सोर्स- एक्स)

सोशल मीडिया पर लगाए इल्जाम

अपने फैसले के बारे में बताते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, "मैं इंडस्ट्री में भुलाए जाने का रिस्क उठाने के लिए भी तैयार हूं। आज का समय ऐसा है कि अगर आप इंस्टाग्राम से बाहर होते हैं तो लोगों के दिमाग से भी बाहर हो जाते हैं।" उन्होंने कहा कि वह अपने अंदर के कलाकार और उस बच्ची को बचाने के लिए यह कदम उठा रही हैं।

ऐश्वर्या लक्ष्मी (फोटो सोर्स- एक्स)

जल्द इन फिल्मों में नजर आएंगी ऐश्वर्या लक्ष्मी (Aishwarya Lekshmi Movies)

ऐश्वर्या ने यह भी उम्मीद जताई कि वह आने वाले समय में और भी अच्छी और सार्थक फिल्में बना पाएंगी। ऐश्वर्या लक्ष्मी इस साल 'मामन' और 'ठग लाइफ' जैसी फिल्मों में नजर आईं थीं। अब वह अपनी अपकमिंग फिल्मों SYG, 'आशा', और 'गट्टा खुशी 2' में दिखाई देंगी।

14 Sept 2025 08:14 am

