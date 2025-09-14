‘मेरी खुशियां छीन ली…फेमस एक्ट्रेस ने बंद किए सोशल मीडिया अकाउंट, लिखा इमोशनल नोट

Actress Aishwarya Lekshmi: साउथ इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा और 'पोन्नियिन सेलवन' और 'किंग ऑफ कोठा' जैसी मशहूर फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी ने अचानक एक फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, जिससे उनके चाहने वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया। ऐश्वर्या ने इस कदम को उठाने से पहले एक लंबी पोस्ट लिखकर इसकी वजह भी बताई।