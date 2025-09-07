खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज, इस फिल्म में है सब कुछ

Horror Movie: हॉरर फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा दीवानगी देखने को मिलती है। आपने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की कई डरावनी फिल्में देखी होंगी। आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी हिल जाएगा। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म के अभी तक सात पार्ट्स आ चुके हैं। फिल्म के सीन इतने डरावने और खतरनाक हैं कि आपके मुंह से चीख तक निकल सकती है। यही नहीं, आपको अकेले अपने कमरे में जाने से पहले सौ बार सोचना पड़ सकता है।