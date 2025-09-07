Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज, इस फिल्म में है सब कुछ

Horror Movie: यह फिल्म खौफनाक दृश्यों और डर के ओवरडोज से भरपूर है, हर सीन आपको डर से भर देगा और आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए अच्छी है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 07, 2025

खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज, इस फिल्म में है सब कुछ
खौफनाक सीन (फोटो सोर्स: X)

Horror Movie: हॉरर फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा दीवानगी देखने को मिलती है। आपने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की कई डरावनी फिल्में देखी होंगी। आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी हिल जाएगा। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म के अभी तक सात पार्ट्स आ चुके हैं। फिल्म के सीन इतने डरावने और खतरनाक हैं कि आपके मुंह से चीख तक निकल सकती है। यही नहीं, आपको अकेले अपने कमरे में जाने से पहले सौ बार सोचना पड़ सकता है।

खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज

बता दें कि 1 घंटा 26 मिनट वाली हॉलीवुड की जिस फिल्म की बात यहां हो रही है, उसका नाम है ‘पैरानॉर्मल एक्टिविटी’। ये एक हॉरर फ्रैंचाइजी फिल्म है, जिसको ओरन पेली ने बनाया था। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था। इसके बाद फिल्म के 6 पार्ट और रिलीज हुए, जिन्हें साल 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 और 2021 में रिलीज किया गया था। दिलचस्प बात ये है कि सभी पार्ट्स में अलग-अलग कहानी दिखाई गई है।

इसके साथ ही करीब 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' की कहानी एक कपल की है, जो अपनी दो बेटियों केटी और मीका के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। ये फैमिली कैलिफोर्निया के एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां उन्हें अजीब सी चीजों का एहसास होना शुरू हो जाता है। पहले कपल को लगता है कि ये सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में अजीब चीजें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती हैं।

इस फिल्म में है सब कुछ

इसमें बताया जाता है कि फिल्म ‘पैरानॉर्मल एक्टिविटी’ को बहुत कम बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, फिल्म के पूरे सीक्वल की बात करें तो फिल्म का बजट कुल लगभग 230 करोड़ रुपये था, जबकि इसका टोटल कलेक्शन 7320 करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा था। अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

07 Sept 2025 05:41 pm

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज, इस फिल्म में है सब कुछ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट