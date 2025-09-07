खौफनाक सीन और डर का ओवरडोज, इस फिल्म में है सब कुछ

Horror Movie: हॉरर फिल्मों को लेकर दर्शकों में हमेशा दीवानगी देखने को मिलती है। आपने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ की कई डरावनी फिल्में देखी होंगी। आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी हिल जाएगा। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म के अभी तक सात पार्ट्स आ चुके हैं। फिल्म के सीन इतने डरावने और खतरनाक हैं कि आपके मुंह से चीख तक निकल सकती है। यही नहीं, आपको अकेले अपने कमरे में जाने से पहले सौ बार सोचना पड़ सकता है।
बता दें कि 1 घंटा 26 मिनट वाली हॉलीवुड की जिस फिल्म की बात यहां हो रही है, उसका नाम है ‘पैरानॉर्मल एक्टिविटी’। ये एक हॉरर फ्रैंचाइजी फिल्म है, जिसको ओरन पेली ने बनाया था। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2007 में रिलीज हुआ था। इसके बाद फिल्म के 6 पार्ट और रिलीज हुए, जिन्हें साल 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 और 2021 में रिलीज किया गया था। दिलचस्प बात ये है कि सभी पार्ट्स में अलग-अलग कहानी दिखाई गई है।
इसके साथ ही करीब 18 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' की कहानी एक कपल की है, जो अपनी दो बेटियों केटी और मीका के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। ये फैमिली कैलिफोर्निया के एक नए घर में शिफ्ट होती है, जहां उन्हें अजीब सी चीजों का एहसास होना शुरू हो जाता है। पहले कपल को लगता है कि ये सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में अजीब चीजें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती हैं।
इसमें बताया जाता है कि फिल्म ‘पैरानॉर्मल एक्टिविटी’ को बहुत कम बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, फिल्म के पूरे सीक्वल की बात करें तो फिल्म का बजट कुल लगभग 230 करोड़ रुपये था, जबकि इसका टोटल कलेक्शन 7320 करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा था। अगर आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।