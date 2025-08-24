Jerry Adler: 60 की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले मशहूर अभिनेता का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

Jerry Adler Dies: मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। फेमस हॉलीवुड स्टार जेरी एडलर का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से उनके प्रशंसक और कलाकार शोक में हैं। वे लंबे समय तक पर्दे के पीछे और सामने दोनों ही भूमिकाओं में सक्रिय रहे और अपनी दमदार अभिनय से कई लोगों के दिलों में खास जगह बनाई।
उनके मित्र फ्रैंक जे. रीली ने एक्स पर उनके निधन की पुष्टि करते हुए लिखा, "महान अभिनेता, मेरे मित्र जेरी एडलर का निधन हो गया… आप उन्हें उनकी एक प्रतिष्ठित भूमिका और उनकी कई अतिथि भूमिकाओं से जानते हैं… उन्होंने मेरे बेटे को सोप्रानोस में काम दिलाने में मदद की। कई वर्षों बाद, मेरे बेटे ने उन्हें रेस्क्यू मी में काम दिलाया।"
जेरी एडलर ने अपना एक्टिंग करियर 60 साल की उम्र में शुरू किया था, जो अपने आप में बेहद खास है। इससे पहले वे करीब 30 साल तक थिएटर के पीछे काम करते रहे। वे एक अच्छे स्टेज मैनेजर और डायरेक्टर के रूप में जाने जाते थे और कई ब्रॉडवे शोज का हिस्सा रहे, जिनमें मशहूर नाटक ‘माय फेयर लेडी’ भी शामिल है। बाद में उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया और वहां भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने शनिवार देर रात (अमेरिकी समयानुसार) आखिरी सांस ली।
टीवी शो ‘द सोप्रानोज’ में उनका किरदार हर्मन ‘हेश’ रैबकिन दर्शकों को बहुत पसंद आया, जहां वे टोनी सोप्रानो के भरोसेमंद सलाहकार बने। इसके अलावा उन्होंने ‘द गुड वाइफ’ और ‘द गुड फाइट’ में वकील होवार्ड लाइमैन का रोल निभाकर लोगों को चौंका दिया।
वह ‘रेस्क्यू मी’ में न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के चीफ सिडनी फीनबर्ग के रूप में भी काफी पॉपुलर हुए। इसके अलावा टीवी में उन्होंने कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं- ‘नॉर्दर्न एक्सपोजर’ में रब्बी एलन शुलमैन, ‘मैड अबाउट यू’ में मिस्टर विकर, और अमेज़न शो ‘ट्रांसपेरेंट’ में मोशे और माओरा पफ्फरमैन के पिता का किरदार निभाकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।
जेरी एडलर का जीवन और करियर यह संदेश देता है कि कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। उन्होंने छोटे से छोटे किरदार को भी इतनी कुशलता से निभाया कि वह दर्शकों के दिलों में बस गए। उनकी मेहनत और लगन ने न केवल उन्हें एक सफल अभिनेता बनाया, बल्कि थिएटर और टेलीविजन के लिए एक अमूल्य संपत्ति भी।
उनका निधन मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कला और उनका समर्पण सदैव जीवित रहेंगे।