Jerry Adler: 60 की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले मशहूर अभिनेता का निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

जेरी एडलर ने अपना एक्टिंग करियर 60 साल की उम्र में शुरू किया था, जो अपने आप में बेहद खास है। इससे पहले वे करीब 30 साल तक थिएटर के पीछे काम करते रहे। वे एक अच्छे स्टेज मैनेजर और डायरेक्टर के रूप में जाने जाते थे और कई ब्रॉडवे शोज का हिस्सा रहे, जिनमें मशहूर नाटक ‘माय फेयर लेडी’ भी शामिल है। बाद में उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया और वहां भी अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने शनिवार देर रात (अमेरिकी समयानुसार) आखिरी सांस ली।