जब अपने ही भाई ने छोटी सी उम्र में किया ओपरा विन्फ्रे का रेप, प्रिंस हैरी के सामने बयां किया दर्द

नई दिल्ली। अमेरिका मोस्ट पॉपुलर टॉक शो की टीवी प्रोड्यूसर ओपरा विनफ्रे को हर कोई जानता है। उनकी गिनती सफल महिलाओं की लिस्ट में होती है। ओपरा ने साल 1986 में अपने टॉक शो द ओपरा विन्फ्रे की शुरूआत की थी। उनका यह टीवी शो काफी फेमस हो गया और ओपरा ने भी खूब लोकप्रियता हासिल कर ली। अक्सर ओपरा को लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई के बारें में शो पर बात करते हुए देखा गया है। लेकिन इन दिनों पर वह अपनी जिंदगी के कड़वे सच को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में ओपरा विन्फ्रे में ने खुद को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं।

