हॉलीवुड को बड़ा झटका: चहेते स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड ने दुनिया को कहा अलविदा

Robert Redford Passes Away: हॉलीवुड अभिनेता-निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में नींद में ही निधन हो गया। मंगलवार सुबह (माउंटेन टाइम जोन) यूटा स्थित अपने घर पर उनका निधन हो गया।
'मिरर.को.यूके' की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेता-निर्देशक-निर्माता 'बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड', 'द स्टिंग', 'ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन' और 'आउट ऑफ अफ्रीका' जैसी क्लासिक फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने 1980 में 'ऑर्डिनरी पीपल' के निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता और 2002 में मानद लाइफटाइम अचीवमेंट ऑस्कर प्राप्त किया।
'मिरर.को.यूके' के अनुसार, रेडफोर्ड के निधन की घोषणा उनकी प्रचारक सिंडी बर्जर ने एक बयान में की। उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु नींद में ही हो गई, लेकिन उन्होंने फिलहाल मृत्यु का कारण नहीं बताया।
रेडफोर्ड ने साल 2018 में अभिनय से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने द ओल्ड मैन एंड द गन में अभिनय किया और फिर टीवी शो डार्क विंड्स में एक कैमियो भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया।
उन्होंने 1950 के दशक के अंत में मंच और टेलीविजन पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से अध्ययन किया। उन्होंने 1959 में नाटक 'टॉल स्टोरी' से ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 'अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स', 'द ट्वाइलाइट ज़ोन' और रूट 66 जैसे कई टीवी शो में भी काम किया। उनकी सफल भूमिका 1963 में नील साइमन की ब्रॉडवे हिट 'बेयरफुट इन द पार्क' में थी, जिसके बाद उन्होंने 'वॉर हंट' में अपनी शुरुआत की और हॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में जबरदस्त सफलता हासिल की।
रेडफोर्ड ने अपने 40 के दशक में निर्देशन में कदम रखा और 'ऑर्डिनरी पीपल' के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। इस फिल्म ने रेडफोर्ड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित तीन अन्य ऑस्कर भी दिलाए। उन्होंने 'द मिलाग्रो बीनफील्ड वॉर', 'ए रिवर रन्स थ्रू इट' और 'क्विज शो' का भी निर्देशन किया। 1950 के दशक के एक कुख्यात टीवी स्कैंडल पर आधारित 'क्विज शो' को चार ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था।