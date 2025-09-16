हॉलीवुड को बड़ा झटका: चहेते स्टार रॉबर्ट रेडफोर्ड ने दुनिया को कहा अलविदा

उन्होंने 1950 के दशक के अंत में मंच और टेलीविजन पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से अध्ययन किया। उन्होंने 1959 में नाटक 'टॉल स्टोरी' से ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 'अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स', 'द ट्वाइलाइट ज़ोन' और रूट 66 जैसे कई टीवी शो में भी काम किया। उनकी सफल भूमिका 1963 में नील साइमन की ब्रॉडवे हिट 'बेयरफुट इन द पार्क' में थी, जिसके बाद उन्होंने 'वॉर हंट' में अपनी शुरुआत की और हॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में जबरदस्त सफलता हासिल की।