श्रापित डॉल्स का खौफनाक साया, Labubu और Annabelle से जुड़ी देखें ये खौफनाक फिल्म

फिल्म 'The Conjuring' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है। दरअसल 'The Conjuring: Last Rites' का ऐलान किया गया है, जो सितंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। लेकिन इसे अभी कंफर्म नहीं किया गया है। बता दें कि इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये The Conjuring यूनिवर्स की आखिरी फिल्म होगी। ये फिल्म निश्चित तौर पर लोगों के बीच और ज्यादा डर पैदा करने वाली है। क्योंकि इसके साथ Annabelle और Labubu जैसी कई डरावनी डॉल्स की भी जुड़ी होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल Labubu डॉल की बढ़ती लोकप्रियता जहां एक तरफ Annabelle को लेकर खौफ का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ Labubu डॉल भी सोशल मीडिया पर तेजी से फेमस हो रही है। लोग इसे एक क्यूट लेकिन डरावनी डॉल के रूप में देख रहे हैं।